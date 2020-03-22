Как воспитать сына и дочь, чтобы потом не пожалеть

1 Над ребенком нельзя смеяться Подшучивание над собой дети воспринимают иначе, чем взрослые. В этом возрасте у них недостаточно развито чувство юмора – малыши не способны смеяться над своими недостатками. Поэтому насмешка матери всегда психологическая травма. Малыши ранимы и острее ощущают несовершенство. Не важно, связано оно с неповоротливостью или кривобокой поделкой. Горечь и рана остаётся у ребёнка долго – не наносите родному чаду душевную боль!

2 На вопросы ребёнка надо обязательно отвечать Познавательность надо поощрять! Как только дочка или сын достигают возраста "почемучек" они засыпают родителей вопросами, на которые они обязаны отвечать. Даже если не знаете ответа, поищите и разъясните ребенку. Такой диалог развивает у дочурки или сыночка интерес к окружающему миру. В случае отказа они чувствуют свою ненужность, ощущают себя лишними и даже отвергнутыми.

3 Пусть ваши дети станут советчиками Самый маленький член семьи должен участвовать в решении проблем. Дети с радостью ломают голову над решением вопросов и высказывают своё мнение. Темы различные: планирование покупок; приготовление еды; ремонт квартиры; посадка цветов. Советуясь с родным чадом, мамы и папы демонстрируют свое уважение и доверие.

4 Слов "Я же тебе говорила!" быть не должно Нравоучения на эту тему – ошибка в воспитании ребёнка. Если он ослушался, то это урок, ошибки из которого он сам извлечёт. Взрослые не должны сравнивать себя со своей девочкой или мальчиком в силу возраста и опыта. Получается в словах "Я же тебе говорила!" мать вкладывает ликование и превосходство, которого в воспитании быть не должно.

5 Хвалите чаще ребёнка Похвала для малыша – это громадный стимул к развитию. В душе ребенка словно распускаются цветы от доброго слова родителя. Не скупитесь на самые выразительные эпитеты.

6 Мечты детей нужно поддерживать Кем бы ни хотел стать в будущем дочка или сын – поддерживайте мечту. Купите набор юного археолога или с химическими опытами, книги по этой тематике. В детстве и юности предпочтения ребёнка меняются, окончательно он определится с выбором профессией только к 20 годам.

7 Дочка или сын плачет Слезы у вашей девочки или мальчика означают, что он расстроен. Детское горе или проблему нам взрослым не понять. В детском мире масштабы трагедии преувеличены. Поэтому, успокойте малыша, найдите слова утешения. Пусть безутешная беда ребёнка будет и вашей.

8 Нотации читать нельзя! Лекция о том, как сынок или дочка плохо вела себя в детском саду, станет для него сильной душевной травмой, которую он будет долго переживать. Достаточно отчитать малыша и объяснить, в чем заключался его проступок, какие могли быть последствия для окружающих.