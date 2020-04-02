Детское хобби или увлечение всей жизни

1 Хобби для интеллектуала Если у вас спокойный ребенок, способный часами заниматься одним и тем же делом, предложите ему в качестве хобби моделирование. Работа с мелкими деталями развивает внимание, способность самостоятельно принимать решения, а также тренирует мелкую моторику. Память, логику и стратегическое мышление помогают формировать занятия шахматами и шашками, а также бильярд. Но не уповайте на то, что ребенок станет новым Талем или Каспаровым. Пусть играет в удовольствие, и не настаивайте, если двигать фигурки по доске или загонять шары в лузы ему покажется скучным. Возможно, вашему ребенку больше понравится кружок юного натуралиста. Много значит интерес к будущей профессии и задатки в той или иной области, о которых вы наверняка знаете. Итак, если чадо с удовольствием строчит сочинения и высказывает нестандартные суждения, запишите его в кружок юного журналиста, где маленький репортер или редактор может попробовать свои силы в устном и письменном жанре. Малыш проявляет себя с друзьями как дипломат, к нему нередко обращаются за советом - наверняка ему будет интересно заниматься в кружке психологии. Он сможет лучше узнать самого себя, научиться общаться с окружающими, развить свои сильные стороны и побороть недостатки. Есть способности к языкам - остановите выбор на профессиональных курсах, а не школьном кружке. Ведь изучение иностранного требует системного подхода и не должно прекращаться! Сын или дочь всерьез увлекаются одним из школьных предметов - соответствующий кружок только пойдет на пользу. Как правило, профильные кружки открыты при Домах школьника и в школах. Не нужно смотреть на них как на нечто второсортное, недостойное внимания. Бесплатно или за символическую плату - не всегда означает плохо. Как правило, дети любят учителей, к которым ходят на кружки, и поэтому с удовольствием остаются в школе. Это очень большой плюс: у ребенка есть интерес, а знания повышают статус в классе, когда он участвует в школьной жизни.

2 Занятия для юных спортсменов Летом ребенок много гуляет и двигается, но уже в сентябре вольница заканчивается. Шесть-семь уроков ежедневно, домашние задания, вечера у телевизора или компьютера - неудивительно, что проблема гиподинамии знакома сегодня не только взрослым. Чтобы и малыш, и подросток нормально развивался, интеллектуальные нагрузки должны уравновешиваться физическими. Спорт дает развитие ловкости, силы, координации движений, уверенности в себе, учит преодолевать трудности. Уроков физкультуры и даже зарядки по утрам недостаточно! Если вы до сих пор не выбрали спортивную секцию, пора определиться. Желательно посещать занятия три-четыре раза в неделю. Подходите к выбору секции с учетом темперамента - ведь нервная система управляет всеми функциями организма, и именно она подсказывает ребенку: бежать медленно, быстро или вообще не бежать. Сангвинику подойдут виды спорта, где требуется концентрация. Теннис, волейбол, командно-групповые виды - как раз для него! Холерику понравятся соревновательные виды: легкая атлетика, фехтование, восточные единоборства, бег и плавание на скорость, но такие, где не требуется внимание и скорость реакции. Для него важно быть первым! Флегматику подберите виды спорта, не требующие быстрой реакции. Плавание, танцы, аэробика, йога, картинг. Меланхолику показаны несильные нагрузки с перерывами. Стрельба, спортивное ориентирование, йога, восточные и бальные танцы - отличный выбор!

3 Занятия для будущих артистов Театральные кружки и студии помогут раскрыться ребенку спокойному и уравновешенному. Излишне эмоциональное дитя отдавать в такую студию не стоит - это может не лучшим образом сказаться на его нервной системе. Занятия предполагают организованность, большое количество репетиций, заучивание длинных текстов наизусть. Итак, если сын часто представляет себя Бэтменом или Спайдерменом, а дочь - то Барби, то Русалочкой, выберите театральный кружок или кукольный театр. Плюсы налицо: малыш станет увереннее в себе, перестанет стесняться аудитории. Если намереваетесь отправлять ребенка штудировать нотную грамоту, выясните, есть ли у него способности и желание заниматься музыкой и пением. Это можно сделать, пройдя прослушивание в музыкальной школе. Выбор инструмента оставьте за ребенком. Не секрет, что музыкальная школа по интенсивности нагрузок не уступает общеобразовательной, поэтому на втором-третьем году обучения чадо может взбунтоваться. Чтобы этого не произошло, изначально не ставьте перед ребенком невыполнимые задачи - дескать, станешь великим музыкантом, тебе будет рукоплескать весь мир. Объясните, что игра на гитаре, к примеру, поможет стать душой компании. Между прочим, освоить музыкальный инструмент можно и дома, наняв преподавателя. Отличное решение для ребенка с музыкальным слухом - хор. Занятия приучат к организованности, ответственности, научат работать в команде и, конечно, позволят почувствовать себя артистом - ведь хор выступает в серьезных концертных программах. Причем петь на сцене нравится не только девочкам, но и мальчикам.

4 Хобби для любителей мастерить Детям творческим, а особенно кинестетикам (они воспринимают мир через прикосновения, стремятся все потрогать), подходят занятия, которые приносят реальный результат. Такие ребята с удовольствием будут создавать картины на батике, рисовать, выжигать, заниматься лепкой, аппликацией, оригами, гончарством, шить мягкие игрушки, плести украшения из бисера, вязать и даже готовить.

5 Где найти кружок В первую очередь посетите ближайший районный Дом школьника и ознакомьтесь с кружками, которые там есть, а можете поискать в интернете.