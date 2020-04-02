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Детское хобби или увлечение всей жизни

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Детское хобби или увлечение всей жизни
03:08 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Если вы еще не выбрали, чем увлечь своего ребенка помимо уроков, самое время задуматься о детских кружках и секциях.

  • 1

    Хобби для интеллектуала

    Если у вас спокойный ребенок, способный часами заниматься одним и тем же делом, предложите ему в качестве хобби моделирование. Работа с мелкими деталями развивает внимание, способность самостоятельно принимать решения, а также тренирует мелкую моторику. Память, логику и стратегическое мышление помогают формировать занятия шахматами и шашками, а также бильярд.

    Но не уповайте на то, что ребенок станет новым Талем или Каспаровым. Пусть играет в удовольствие, и не настаивайте, если двигать фигурки по доске или загонять шары в лузы ему покажется скучным. Возможно, вашему ребенку больше понравится кружок юного натуралиста.

    Много значит интерес к будущей профессии и задатки в той или иной области, о которых вы наверняка знаете. Итак, если чадо с удовольствием строчит сочинения и высказывает нестандартные суждения, запишите его в кружок юного журналиста, где маленький репортер или редактор может попробовать свои силы в устном и письменном жанре.

    Малыш проявляет себя с друзьями как дипломат, к нему нередко обращаются за советом - наверняка ему будет интересно заниматься в кружке психологии. Он сможет лучше узнать самого себя, научиться общаться с окружающими, развить свои сильные стороны и побороть недостатки.

    Есть способности к языкам - остановите выбор на профессиональных курсах, а не школьном кружке. Ведь изучение иностранного требует системного подхода и не должно прекращаться!

    Сын или дочь всерьез увлекаются одним из школьных предметов - соответствующий кружок только пойдет на пользу. Как правило, профильные кружки открыты при Домах школьника и в школах. Не нужно смотреть на них как на нечто второсортное, недостойное внимания. Бесплатно или за символическую плату - не всегда означает плохо.

    Как правило, дети любят учителей, к которым ходят на кружки, и поэтому с удовольствием остаются в школе. Это очень большой плюс: у ребенка есть интерес, а знания повышают статус в классе, когда он участвует в школьной жизни.

  • 2

    Занятия для юных спортсменов

    Летом ребенок много гуляет и двигается, но уже в сентябре вольница заканчивается. Шесть-семь уроков ежедневно, домашние задания, вечера у телевизора или компьютера - неудивительно, что проблема гиподинамии знакома сегодня не только взрослым. Чтобы и малыш, и подросток нормально развивался, интеллектуальные нагрузки должны уравновешиваться физическими.

    Спорт дает развитие ловкости, силы, координации движений, уверенности в себе, учит преодолевать трудности. Уроков физкультуры и даже зарядки по утрам недостаточно! Если вы до сих пор не выбрали спортивную секцию, пора определиться. Желательно посещать занятия три-четыре раза в неделю.

    Подходите к выбору секции с учетом темперамента - ведь нервная система управляет всеми функциями организма, и именно она подсказывает ребенку: бежать медленно, быстро или вообще не бежать. Сангвинику подойдут виды спорта, где требуется концентрация. Теннис, волейбол, командно-групповые виды - как раз для него!

    Холерику понравятся соревновательные виды: легкая атлетика, фехтование, восточные единоборства, бег и плавание на скорость, но такие, где не требуется внимание и скорость реакции. Для него важно быть первым! Флегматику подберите виды спорта, не требующие быстрой реакции. Плавание, танцы, аэробика, йога, картинг.

    Меланхолику показаны несильные нагрузки с перерывами. Стрельба, спортивное ориентирование, йога, восточные и бальные танцы - отличный выбор!

  • 3

    Занятия для будущих артистов

    Театральные кружки и студии помогут раскрыться ребенку спокойному и уравновешенному. Излишне эмоциональное дитя отдавать в такую студию не стоит - это может не лучшим образом сказаться на его нервной системе. Занятия предполагают организованность, большое количество репетиций, заучивание длинных текстов наизусть.

    Итак, если сын часто представляет себя Бэтменом или Спайдерменом, а дочь - то Барби, то Русалочкой, выберите театральный кружок или кукольный театр. Плюсы налицо: малыш станет увереннее в себе, перестанет стесняться аудитории.

    Если намереваетесь отправлять ребенка штудировать нотную грамоту, выясните, есть ли у него способности и желание заниматься музыкой и пением. Это можно сделать, пройдя прослушивание в музыкальной школе. Выбор инструмента оставьте за ребенком.

    Не секрет, что музыкальная школа по интенсивности нагрузок не уступает общеобразовательной, поэтому на втором-третьем году обучения чадо может взбунтоваться. Чтобы этого не произошло, изначально не ставьте перед ребенком невыполнимые задачи - дескать, станешь великим музыкантом, тебе будет рукоплескать весь мир.

    Объясните, что игра на гитаре, к примеру, поможет стать душой компании. Между прочим, освоить музыкальный инструмент можно и дома, наняв преподавателя. Отличное решение для ребенка с музыкальным слухом - хор.

    Занятия приучат к организованности, ответственности, научат работать в команде и, конечно, позволят почувствовать себя артистом - ведь хор выступает в серьезных концертных программах. Причем петь на сцене нравится не только девочкам, но и мальчикам.

  • 4

    Хобби для любителей мастерить

    Детям творческим, а особенно кинестетикам (они воспринимают мир через прикосновения, стремятся все потрогать), подходят занятия, которые приносят реальный результат. Такие ребята с удовольствием будут создавать картины на батике, рисовать, выжигать, заниматься лепкой, аппликацией, оригами, гончарством, шить мягкие игрушки, плести украшения из бисера, вязать и даже готовить.

  • 5

    Где найти кружок

    В первую очередь посетите ближайший районный Дом школьника и ознакомьтесь с кружками, которые там есть, а можете поискать в интернете.

  • 6

    Не ошибитесь с выбором

    Для ребенка в его хобби очень важен руководитель. Ведь маленькие дети не совсем понимают, чего хотят, и поэтому больше идут “на преподавателя“. Поэтому, когда придете с малышом записываться в какой-либо кружок, ориентируйтесь на мнение ребенка. Дети прекрасно чувствуют людей, ощущают, может ли быть у них психологический контакт.

    Ведь и у детей, и у взрослых, хобби воспринимается на эмоциональном, а не ментальном уровне. Ребенок любит ходить туда же, куда и его друзья. И пусть вам кажется, что это ему никогда в жизни не пригодится.

    Если чадо заявляет, что хочет посещать кружок юных натуралистов, потому что туда ходит его друг, позвольте это делать! Контраргумент - “лучше на английский“ - на ребенка не подействует. Для него важно мнение группы его друзей-единомышленников, важно ходить на занятия с кем-то. Не обижайтесь на то, что малыш слушает не вас, а своих друзей.

    Если ему это подойдет на самом деле, он останется, и, возможно, хобби станет делом всей его жизни. Если не понравится - кружок будет брошен, но вы не испортите отношений, а ребенок будет понимать, что вы им не манипулируете для достижения собственных целей.

    Главное правило: чем старше ребенок, тем меньше кружков. В день не стоит посещать два однотипных кружка: танцы и айкидо, рисование и вышивание. Хобби формирует у ребенка волю и характер. Посудите сами: не так-то просто после шести-семи уроков идти на кружок. Только за это сына или дочь стоит уважать!

Метод "тайм-аут" вместо наказаний

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