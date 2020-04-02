Как с пользой провести карантин с ребенком

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Школьники остались дома и учатся дистанционно, а это создает дополнительную нагрузку на родителей. Если вы также работаете из дома и не можете постоянно развлекать детей, то вот несколько советов, как занять школьников полезной работой и интересными развлечениями с помощью обычного домашнего принтера.

Это устройство является особенно полезным дома, поскольку его можно использовать как для работы, так и для обучения и даже развлечений. Дети могут самостоятельно использовать его в учебных целях, а после занятий развлечь себя складыванием фигур из бумаги, 3D пазлов или моделей самолетов, ракет, транспорта и даже зданий.

Что для этого нужно

Вам понадобятся элементарные канцелярские принадлежности, такие как клей, ножницы и скрепки для бумаги, а также домашний принтер. Здесь, к слову, лучшим вариантом будут производительные принтеры Canon серии Pixma G, ведь они имеют встроенные чернильницы с большим запасом краски, уровень которой очень удобно отслеживать. Кроме того, эти принтеры очень экономичны. Комплекта чернил при покупке принтера хватит на 7000 цветных и 12000 черно-белых страниц, а это около 3-х лет ежедневной работы без дополнительных затрат.

Кроме технологического обеспечения, вам также понадобятся шаблоны для печати. Однако искать их в интернете не нужно, поскольку их достаточно на сайте Creative Park. К тому же, там они удобно сгруппированы по разделам.

Изделия из бумаги для обучения и развлечений

Прежде всего отметим, что домашний принтер действительно нужная в доме вещь, которая существенно упростит как работу, так и процесс обучения. С его помощью можно напечатать нужную информацию из интернета и использовать ее для обучения дома и в школе. В специальном разделе на Creative Park можно найти полезные шаблоны.

Среди них есть таблица умножения, шаблоны календаря с цветными метками и расписания занятий. Также там можно найти алфавитные карточки на распространенных языках, которые дети изучают в школе. Для младших классов на сайте доступны шаблоны интерактивных головоломок, наглядных математических досок, карточек с животными, предметами и силуэтами и еще много различных игр.

К примеру, на Creative Park можно загрузить, распечатать и построить модель Солнечной системы. Ее можно использовать как для наглядности, так и для школьного проекта.

Здесь даже можно загрузить и собрать модель, которая демонстрирует и объясняет суть Теории Коперника, а это гарантированно поможет сделать учебный материал более интересным и понятным. Кроме того, для многих моделей, кроме шаблонов, доступны инструкции, объясняющие, как все нужно складывать.

На Creative Park можно найти модель телескопа, ракеты, лунного модуля, Шаттла, солнечных часов и даже гидроэлектростанции в разрезе. Также доступны модели десятков животных и даже динозавров различной степени сложности для любого возраста.

Все это можно использовать для обучения дома, даже если дети учатся дистанционно. Разнообразные головоломки и игры помогут занять школьников и развлечь их.

Кроме всего вышеуказанного, на Creative Park можно найти сотни других бесплатных моделей для работы с бумагой. Изготовление изделий из бумаги своими руками позволит весело и интересно провести время детям развивая их воображение и творчество.