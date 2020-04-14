Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице
Кличко: при каких условиях ослабят карантин в Киеве
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
"Спасибо за всю вашу поддержку": Кристофер Хивью вылечился от коронавируса
Кристофер Хивью вылечился от коронавируса

Это нормально: почему у маленьких детей бывают истерики

Это нормально: почему у маленьких детей бывают истерики
19:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Как правильно реагировать на истерики, которые закатывает ребенок.

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет часто бывают капризны и могут неожиданно закатить истерику. Но это нормально для их возраста, они не пытаются вами манипулировать, так как просто не умеют этого делать.

Они понимают на слух гораздо больше слов, чем уже научились использовать в своей речи. Неспособность выразить то, что они хотят, и рождает чувство раздражения.

Родителям необходимо научится правильно реагировать на такие вспышки раздражения у своих детей. Вот несколько советов:

  •  Никогда не теряйте самообладания, так как ваш крик может усилить приступ. Даже если это происходит в людном месте и вам хочется поскорей все прекратить, ведь что подумают люди.

  •  Не уходите демонстративно из комнаты, так как ваш ребенок лишь почувствует себя покинутым. Останьтесь с ним, возьмите на руки.

  •  Но уступать ребенку тоже нельзя иначе он быстро научится использовать эту тактику для достижения желаемого.

  •  Часто ребенка самого пугает истерика, поэтому он не должен чувствовать, что вы тоже испуганы или растеряны.

Как развить в ребенке самостоятельность: полезные советы для родителей

Когда истерика закончилась, попытайтесь поговорить с ребенком. Спросите с улыбкой: "Может быть теперь, когда ты успокоился, ты расскажешь мне, что случилось, а то я ничего не понял(а)?". Таким образам вы дадите понять, что проще достичь желаемого, используя слова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Мама и ребенок, Истерика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
05 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верующие будут молиться на улице: Как пройдут пасхальные богослужения в Украине
Пасха 2020: Как пройдут богослужения в храмах Украины
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила ЧП
ООС: боевики 4 раза нарушили режим &quot;тишины&quot;, двое военных ранены
ООС: боевики 4 раза нарушили режим "тишины"
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь