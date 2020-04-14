Это нормально: почему у маленьких детей бывают истерики

Как правильно реагировать на истерики, которые закатывает ребенок.

Дети в возрасте от 1 года до 3 лет часто бывают капризны и могут неожиданно закатить истерику. Но это нормально для их возраста, они не пытаются вами манипулировать, так как просто не умеют этого делать.

Они понимают на слух гораздо больше слов, чем уже научились использовать в своей речи. Неспособность выразить то, что они хотят, и рождает чувство раздражения.

Родителям необходимо научится правильно реагировать на такие вспышки раздражения у своих детей. Вот несколько советов:

Никогда не теряйте самообладания, так как ваш крик может усилить приступ. Даже если это происходит в людном месте и вам хочется поскорей все прекратить, ведь что подумают люди.

Не уходите демонстративно из комнаты, так как ваш ребенок лишь почувствует себя покинутым. Останьтесь с ним, возьмите на руки.

Но уступать ребенку тоже нельзя иначе он быстро научится использовать эту тактику для достижения желаемого.

Часто ребенка самого пугает истерика, поэтому он не должен чувствовать, что вы тоже испуганы или растеряны.

Когда истерика закончилась, попытайтесь поговорить с ребенком. Спросите с улыбкой: "Может быть теперь, когда ты успокоился, ты расскажешь мне, что случилось, а то я ничего не понял(а)?". Таким образам вы дадите понять, что проще достичь желаемого, используя слова.