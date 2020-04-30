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Правильное питание для детей: чем нельзя кормить ребенка

Правильное питание для детей: чем нельзя кормить ребенка
16:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Принципы здорового питания, привитые в раннем детстве, помогут значительно снизить риск болезней желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций, ожирения.

Чтобы ваш ребенок рос здоровым недостаточно просто полноценного сна, родительского внимания и ухода. Правильное питание также играет здесь одну из главных ролей. Именно в первые годы жизни закладывается отношение к еде, к тому, какой она должна быть, к процедуре приема пищи, к отдельным продуктам и блюдам.

Началом правильного питания детей должен стать постепенный переход к общему столу. Обязательным условием детского питания должно стать разнообразие. Каждый день ребенок должен получать различные продукты, среди которых каши, овощные пюре, супы, мясные и рыбные продукты, яйца, молоко, творог, кефир. Объемы и количество каждого продукта различается в зависимости от возраста ребенка, а для того, чтобы одна и та же еда не надоедала, каждый день можно готовить различные блюда из идентичных продуктов. Например, в понедельник из мяса готовятся паровые котлеты. Во вторник - суфле, в среду - тефтельки и так далее.

Вместе с тем, нельзя стремиться к расширению ассортимента употребляемых продуктов за счет тех, которые являются недопустимыми в детском питании.

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Табу №1

Во-первых, это все жареное, копченое, соленое, перченое, пряное. Такие продукты более вкусные благодаря хрустящей корочке, интересному аромату и яркому вкусу, однако они гораздо вреднее для пищеварения. Детский желудок, поджелудочная железа более чувствительные, нежели у взрослых, поэтому им будет значительно сложнее справиться с этой едой, вследствие чего ребенок может жаловаться на боли в животе, могут даже случаться несварения желудка.

Табу №2

Во-вторых, недопустимы в детском питании сосиски, колбасы, мясные и рыбные консервы. Основной причиной, почему не стоит употреблять такие продукты детям, является состав продуктов, в котором присутствуют не только натуральные продукты, но и множество различных синтетических добавок, увеличивающие срок хранения этих кулинарных изделий, а также их вкусовые качества. Кроме того, не стоит употреблять консервы из-за их сомнительной пользы в сочетании с риском возможного заражения ботулизмом.

Табу №3

В-третьих, лучше не готовить для детского стола блюда из грибов и бобовых. Такие продукты являются очень тяжелыми даже для взрослого организма. Переваривание этих продуктов детьми может сопровождаться болями и повышенным газообразованием.

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Табу №4

В-четвертых, следует исключить в детском рационе или, во всяком случае, свести к минимуму все те продукты, которые являются наиболее распространенными аллергенами. Это, прежде всего, шоколад, икра, орехи, цитрусовые, мед. Варианты могут быть и другими в зависимости от индивидуальных реакций ребенка.

Табу №5

В-пятых, это кондитерские изделия: конфеты, торты, пирожные и многое другое. Вместо этого стоит отдать предпочтение натуральным сладостям - сухофруктам. Исключение можно сделать разве что для "сухого" печенья, но перед этим стоит внимательно исключить состав на его этикетке.

Табу №6

В-шестых, стоит исключить сладкие газированные напитки, да и вообще соки промышленного производства, лучше варить компоты из свежих фруктов и ягод, или в зависимости от сезона замороженных и сушеных.

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Табу №7

В-седьмых, это любые полуфабрикаты, кроме тех, которые изготовлены в домашних условиях, то есть, тех, в составе и условиях хранения которых вы можете быть полностью уверены.

Таким образом, принципы правильного питания, заложенные с детства, помогают ребенку в течение всей жизни, позволяя избежать классических "болезней цивилизации".

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Питание, Дети, Ребенок, Еда, Запреты.
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