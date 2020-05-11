Как реагировать на обиды ребенка: пособие для родителей

Психологи рассказали, как правильно откликаться на детские капризы.

Не купили игрушку, не разрешили подольше поиграть на площадке, не дали погладить бездомную кошку, не похвалили, не выслушали, обещали и не выполнили… Все это заставляет ребенка чувствовать себя обиженным.

Малыши глубоко переживают подобные ситуации, в то время как взрослым детские обиды кажутся наигранными. Yellmed расскажет, как успокоить ребенка и научить его справляться с эмоциями.

Уделите внимание обиженному

Поговорите с ним, узнайте, что именно заставило так огорчиться. Объясните, почему не выполнили просьбу. Сопереживайте, скажите, что он имеет полное право обижаться. Но недолго, иначе мама и папа тоже расстроятся.

Не игнорируйте малыша: ребенок еще больше замкнется в себе. Не пытайтесь «загладить вину» подарками, иначе вырастите манипулятора, который будет обижаться и капризничать без повода.

Не давайте пустых обещаний

Если не купили игрушку и не собираетесь покупать ее в ближайшее время, не обнадеживайте малыша. Он будет ждать подарок, напоминать о нем каждый день и снова обижаться.

Объясните, почему в данный момент не можете дать желаемое. Либо предложите вариант решения проблемы, который сможете выполнить. Дети любят, когда с ними советуются. Придумайте вместе с малышом выход из ситуации, который «растопит» обиду.

Контролируйте свои эмоции

Дети – это маленькие копии своих родителей. Не только внешности, но и поступков, привычек, характера. Если мама или папа в порыве обиды или гнева кричат и устраивают истерики, ребенок будет поступать так же.

Не стоит ругать и самого ребенка, если он обиделся. Покажите, что вас расстраивает его поведение, но говорите спокойным тоном, без давления, упреков и нравоучений.

Научите малыша справляться с обидой

Обязательно нужно рассказать ребенку, какие бывают чувства и эмоции, как они отражаются на настроении. Лучше это сделать в игровой форме, чтобы малыш понимал, что до него пытаются донести.

Возьмите его любимую игрушку и покажите, как будет вести себя «медвежонок», если обидится на своего друга. Как он расстроится, отвернется и не будет разговаривать. Объясните, что медвежонок страдает, если долго обижается.

Научите ребенка выражать свои обиды словами, а не плачем и угрюмым молчанием. Малыш быстрее успокоится, если сможет рассказать, что его расстроило. Будьте внимательным собеседником, обнимите, дайте почувствовать, что его переживания не безразличны. И конечно, не забывайте хвалить ребенка за большие и маленькие достижения.