Крепче и выше: удивительные особенности детей, рожденных летом

Солнечные малыши опережают в росте своих сверстников, появившихся на свет зимой и весной.

Ученые Бристольского университета 18 лет подряд наблюдали за семью тысячами мам и малышей. И в итоге пришли к удивительному заключению: детки, рождавшиеся в конце лета или в начале осени, оказывались чуть-чуть (на полсантиметра, но все же!) выше и заметно шире в костях, чем младенцы, рождавшиеся зимой и весной. А все потому, что их беременные мамочки все жаркие месяцы много находились на солнышке.

Солнечные лучи стимулируют выработку в организме человека витамина D, который отвечает за рост и формирование костей. И то, что беременные женщины много бывают на солнышке, очень положительно сказывается на росте и развитии плода. Таким образом мамы пополняют запасы витамина D в организме своих будущих деток.

Разумеется, речь не идет о фанатичном сидении на пляже все жаркие месяцы, - предупреждают ученые, ведь в конце концов угрозу рака кожи еще никто не отменял. Будущим мамам просто нужно побольше гулять и принимать непродолжительные солнечные ванны.

"Возможно, людям не стоит так ужасаться по поводу пребывания на солнце, - считает доктор Салли Ватсон из Бристольского университета, - За последние годы было много паники по поводу солнечных лучей и рака кожи. Но всего несколько минут, проведенные на солнце, вреда не принесут. Наоборот, сделают нас крепче и здоровее".

На протяжении всего исследования ученые наблюдали за мамами на трех последних месяцах беременности и подсчитывали, сколько времени они находятся на солнце, а так же проводили анализы крови и исследовали уровень витамина D в их организме. А когда рождались детки, сравнивали рост малышей и проводили рентгеноскопию, чтобы оценить степень развития их костей. И летние детки неизменно оказывались примерно на полсантиметра выше и шире в костях, чем их сверстники, родившиеся в зимние и весенние месяцы.

"Более широкие кости соответственно будут более крепкими. И в будущем они снизят риск переломов вследствие остеопороза, - утверждает профессор Джон Тобиас, - Так что формирование костей даже во время внутриутробного периода очень важно для всей последующей жизни".

А что же делать мамочкам, которые собираются рожать зимой и весной? Ученые советуют им принимать витаминные комплексы, содержащие витамин D.