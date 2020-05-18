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Беременной необходимо потребление железа: нужная "доза" в день

Беременной необходимо потребление железа: нужная "доза" в день
18:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Для матери и ребенка необходимо употребление богатых железом продуктов несколько раз в день.

Железо обеспечит правильное развитие крови матери и плода, поэтому нужно употреблять максимальное количество железа. Его поможет усвоить витамин С.

Железо содержат следующие продукты: гречка, говядина, печень, устрицы, капуста белая, репа, артишоки, дыни, картофель в мундирах, шпинат, водоросли, неочищенные сушеные зеленый горошек, чечевица, фасоль, патока, сушеные овощи.

Рекомендуется, чтобы около 12 недель беременная женщина принимала ежедневно 30 мг соединений железа.

Чтобы улучшить усваивание дополнительного железа, его нужно принимать между приемами пищи и запивать фруктовыми соками, насыщенными витамином С или водой. Нельзя запивать добавки с соединениями железа молоком, чаем, кофе.

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Если у беременной очень низкий уровень железа, то ей может быть назначена суточная доза, содержащая 60—120 мг железа.

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Беременность, Польза, Железо, Мама и ребенок.
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