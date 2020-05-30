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Почему дети должны спать в своих кроватках - объяснение ученых

Почему дети должны спать в своих кроватках - объяснение ученых
15:52 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

В это случае у мамы может появиться депрессия.

Исследования, которые озвучили информацию о частых причинах смертей младенцев (удушье во время сна с родителями) в очередной раз доказывают, что ребенок должен спать отдельно от родителей. Его кроватку можно поставить возле родительской постели и этого будет достаточно.

Новое исследование американских ученых показало, что у совместного сна есть еще один существенный минус. Речь идет о здоровье матерей. Если они спят с детьми, то у них часто появляется депрессия.

Специалисты считают, что причина кроется в вечном недосыпании матери, поэтому ее физическое и психическое здоровье может становиться хуже.

Не надо так: ТОП 5 ошибок родителей в воспитании детей

Спать с детьми могут только те матери, что не забывают о своем партнере и всегда хорошо высыпаются.

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