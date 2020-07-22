Каким должен быть папа - правила любящего родителя

Быть отцом - это почетная и при этом крайне тяжелая миссия. Чтобы правильно воспитать ребенка, необходимо приложить все свои опыт и знания, а также научится много чему новому.
Относитесь с уважением к матери своих детей
Взаимное уважение между родителями покажет детям, что их также любят и уважают.
Заслужите право быть услышанным
Начинайте говорить с ребенком, когда он еще совсем маленький. Говорите обо всем. Когда ребенок подрастет, будьте внимательны к его проблемам и вопросам.
Читайте своим детям
Так же как и в случае с разговорами, читать своему ребенку следует с самого раннего возраста. Дети, которым читают, имеют больше шансов стать порядочными людьми и достичь успеха в будущем.
Показывайте привязанность
Дети нуждаются в безопасности. Они осознают ее, когда востребованы и любимы своей семьей.
Знайте, что работа отца никогда не заканчивается
Даже когда дети вырастут, заведут семью, добьются успеха, они всегда будут обращаться к отцу в трудную минуту за помощью или советом.
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