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Защитите своего ребенка: чем чреват сильный стресс у детей

Защитите своего ребенка: чем чреват сильный стресс у детей
Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Ученые выяснили, что стресс в раннем возрасте повышает риск развития депрессии во взрослом возрасте.

У детей, испытывающих стресс развивались серьезные депрессивные расстройства в подростковом возрасте.

Ученые исследовали связь между восемью различными типами стресса и депрессии, которые возникают у молодежи.

Авторы обнаружили, что, хотя некоторые типы стресса (например, бедность) не были связаны с депрессией, другие виды, включая эмоциональное насилие, были более тесно связаны с депрессивными расстройствами.

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"Документально подтверждено, что стресс в раннем возрасте повышает риск развития депрессии во взрослом возрасте. Мы хотели узнать, в какой мере он был связан с депрессией в более раннем возрасте, особенно в детстве или в подростковом возрасте", – отметил ведущий автор, доктор философии Джоэл Лемуль.

Выяснилось, что ранние проявления депрессии часто означают повторяющиеся рецидивы в течение всей жизни. А влияние стресса на ранних этапах жизни более чем удваивает вероятность того, что у человека разовьется депрессия в юном возрасте.

По сравнению с молодежью, которая не подвергалась воздействию стресса, вероятность развития депрессии у детей, подвергшихся воздействию стрессовых факторов, в 2,5 раза выше.

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Полученные данные подтверждают рекомендации по поиску и применению лучших методов в исследованиях стресса в детстве.

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Депрессия, Дети, Стресс, Родители.

Автор:

Телеграф
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