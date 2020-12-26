Доктор Комаровский рассказал, почему в новогодние праздники повышается количество отравлений

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский один из докторов, которому доверяют мамочки со всей страны. К его советам прислушиваются, к нему за советами обращаются по многим вопросам. На своей странице в Инстаграм, официальном сайте и ютуб-канале он отвечает на все вопросы, которые интересуют его подписчиков.

Один из постов он посвятил теме новогодних праздников и их последствий. Ведь именно во время рождественских и новогодних праздников и возрастает число отравлений продуктами питания среди детей.

В основном это связанно с тем, что обычно к празднику готовят большое количество еды, которое употребляют в течение длительного времени. Родители забывают учитывать, что детский организм нежный и нуждается в свежей еде, поэтому им нельзя давать еду, которой уже несколько дней.

Также, важно не допускать переедания у детей и стараться придерживаться привычного режима дня. Кроме того, распространены случаи отравления заказанной едой.

Не стоит забывать о необходимости регулярного приготовления свежей пищи для ребенка, несмотря на обилие приготовленной на праздник еды.

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Ранее, «Телеграф» сообщал, когда нельзя гулять с детьми на улице.