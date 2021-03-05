Можно ли при ОРВИ не одевать ребенка теплее, если он не хочет: ответ Комаровского

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, также известный как Доктор Комаровский, рассказал, стоил ли одевать ребенка теплее при ОРВИ, если он категорически этого не хочет.

Врач ответил одной из своих подписчиц в Инстаграме.

"Мерзнуть - это испытывать дискомфорт в связи с холодом", - говорит Комаровский. "Ребенок ничего такого не испытывает, а бегает, прыгает и скачет, но маме холодно. Если ребенку комфортно, его надо оставить в покое".

В свою очередь педиатр подчеркивает, что против переохлаждения ребенка как такого: больному ребенку не помешают лишние носочки и кофточка прежде всего потому, что температура воздуха, которым должен дышать больной ОРВИ, должна быть на пару градусов ниже, чем комфортная температура в детской комнате здорового ребенка. "Обычная температура в спальне - 20–21 градус, но если речь идет о ребенке больном, с затрудненным носовым дыханием, то температура должна быть 18–19 градусов", - пишет врач.

Главное, что отмечает Комаровский, должна быть ориентированность на самочувствии самого ребенка. Если ему так хорошо - значит, это и есть оптимальные условия, способствующие выздоровлению.

Ранее Доктор Комаровский рассказал, как нужно одевать ребенка на улицу, чтобы избежать обморожения.