Скачать
Пятница, 05.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Беларусь официально попросила Литву выдать ей Тихановскую
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
Депутатша из Ровно пришла с грудным ребенком на работу и нарвалась на травлю: все подробности истории
В Кабмине рассчитывают, что Украина потратит на вступление в НАТО меньше времени, чем Северная Македония
В Кабмине рассчитывают, что Украина потратит на вступление в НАТО меньше времени, чем Северная Македония
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине
Вторые сутки больше 10 тысяч новых случаев: статистика коронавируса на 5 марта в Украине

Можно ли при ОРВИ не одевать ребенка теплее, если он не хочет: ответ Комаровского

Можно ли при ОРВИ не одевать ребенка теплее, если он не хочет: ответ Комаровского
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, также известный как Доктор Комаровский, рассказал, стоил ли одевать ребенка теплее при ОРВИ, если он категорически этого не хочет.

Врач ответил одной из своих подписчиц в Инстаграме.

"Сегодня хуже, чем вчера": Комаровский рассказал, когда стоить бить тревогу при заболевании ребенка

"Мерзнуть - это испытывать дискомфорт в связи с холодом", - говорит Комаровский. "Ребенок ничего такого не испытывает, а бегает, прыгает и скачет, но маме холодно. Если ребенку комфортно, его надо оставить в покое".

В свою очередь педиатр подчеркивает, что против переохлаждения ребенка как такого: больному ребенку не помешают лишние носочки и кофточка прежде всего потому, что температура воздуха, которым должен дышать больной ОРВИ, должна быть на пару градусов ниже, чем комфортная температура в детской комнате здорового ребенка. "Обычная температура в спальне - 20–21 градус, но если речь идет о ребенке больном, с затрудненным носовым дыханием, то температура должна быть 18–19 градусов", - пишет врач.

Ожоги кипятком: доктор Комаровский напомнил правила поведения с горячей водой

Главное, что отмечает Комаровский, должна быть ориентированность на самочувствии самого ребенка. Если ему так хорошо - значит, это и есть оптимальные условия, способствующие выздоровлению.

Ранее Доктор Комаровский рассказал, как нужно одевать ребенка на улицу, чтобы избежать обморожения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 246

Все по теме:

Дети, ОРВИ, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дети плакали и просили успокоиться: родители школьников устроили разборки на школьном дворе (видео)
02 В Германии закрывают счета российских пропагандистов: Захарова разразилась угрозами
03 У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)
04 Боевики "ДНР" вводят пропуска для пересечения КПВВ: люди в гневе
05 "Дубина – звучит двояко": в сети обсуждают созданное Дубинским межфракционное объединение депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: боевики накрывают огнем ВСУ сразу по нескольким направлениям
Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: боевики накрывают огнем ВСУ сразу по нескольким направлениям
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
&quot;Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?&quot;, - Степанов в Раде защищает CovieShield
"Канада тоже заказала индийскую вакцину, каких еще вам пруфов не хватает?", - Степанов в Раде защищает CovieShield
&quot;Это же нереальнооо&quot;: Дорофеева представила первую песню из нового альбома - &quot;a tebe...&quot;
"Это же нереальнооо": Дорофеева представила первую песню из нового альбома - "a tebe..."
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь