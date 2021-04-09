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Как воспитать ребенка: звездная мама Марина Боржемская поделилась принципами

Как воспитать ребенка: звездная мама Марина Боржемская поделилась принципами
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram Марины Боржемской

Тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская, которая поделилась рецептом вегетарианского борща, является мамой для двух прекрасных детей, которые появились в браке с украинским боксером Вячеславом Узелковым, - сына Роберта и дочери Оливии. За 10 лет у женщины сформировались несколько принципов воспитания, но больше всего Боржемская акцентирует внимание на правах детей в семье.

"У меня часто спрашивают, как я воспитываю Роберта и Оливию. В первую очередь, я воспитываю себя. Чтобы своим поведением подавать им хороший пример. И конечно, воспитываю в любви. Это главное", - написала Марина в новом посту у себя в Инстаграме.

Правила воспитания, которых придерживается фитнес-тренер:

  • "Когда мы говорим о правах и обязанностях детей, то каждый родитель определяет их индивидуально. Я говорю своим детям, что у них всегда есть право на собственное мнение. Если у них есть свое видение ситуации, они его высказывают, и мы вместе приходим к общему знаменателю. Если они в чем-то неправы или ошибаются, я всегда привожу аргументы и факты, чтобы доказать им это, чтобы они поняли, что я хочу им помочь, потому что имею больший жизненный опыт.
  • У них есть право выбора. Они об этом знают. Роберт четко понимает, что в школе учителя не имеют права повышать голос или отбирать личные вещи. Но ребенок не всегда можете принять правильное решение, а потому зависит от взрослых. И должен к ним прислушиваться.
  • Не стоит детей ругать. Важно разговаривать и объяснять. Ребенок всегда имеет право на выражение своих эмоций, при этом взрослый должен научиться подавлять свои. То есть, мы не должны всякими способами закрыть рот ребенку. Важно реагировать на своих детей и делать то, что лучше для них. Нам, родителям, нужно собрать волю в кулак и учиться объяснять, а не кричать.

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  • У родителей есть право защищать. Например, все дети любят интернет. Мы обсуждаем, сколько времени дети могут потратить, сидя за компьютером. Если ребенок говорит, что уроки он сделал, работу по дому выполнил, то у него есть право провести время так, как он хочет. Если он аргументировал, заработал, - конечно. Если ребенок не выполняет обещаний и хочет больше времени проводить с гаджетами, то я предупреждаю, что не пойду ему на уступки и не буду выполнять свои обещания. И ситуация разрешается. Всегда должна быть обратная связь."

Ранее Марина Боржемская рассказывала о детском ожирении, а также как определить, что у ребенка есть лишний вес.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Воспитание, Психология, Марина Боржемская.
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