Ревность, обида, агрессия: доктор Комаровский рассказал, как избежать недопонимания между детьми в семье

Когда в семье, где уже есть ребенок, появляется еще один малыш, очень часто бывает так, что родители немного "забывают" о старшем. В последствии у малыша постарше появляется ревность, обида на родителей, агрессия к младшему, а то и он просто не понимает, что это не игрушка (в зависимости от возраста).

Известный доктор Евгений Комаровский провел ликбез для родителей, и рассказала, как избежать подобных проблем, не испортив отношения со старшим ребенком. Также эти советы помогут наладить и отношения между детьми.

Во-первых, родители должны помнить, что времени им должно хватать на всех детей.

Также ошибка многих родителей это такие организационные моменты, как совместный сон с младшим, его кормление по первому зову, часовые укачивания. Тут важно помнить, что старший ребенок тоже нуждается в вашем внимании.

Обязательно нужно говорить со старшим о младшем.

Нельзя приносить что-то младшему ребенку, при этом ничего не дав старшему. Такое же нужно и объяснить всем гостям: если кто приходит, то лучше уже или без подарков, или же приносить их всем детям.

Спели колыбельную младшему - почитайте сказку или поговорите со старшим. Нельзя разделять детей.

Поощряйте любые попытки старшего помочь вам с ребенком, а иногда можно и провоцировать такие ситуации, чтобы сблизить деток.

Не создавайте такие ситуации, когда старшему ребенку нужно брать на себя ответственность и принимать какие-либо родительские решения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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