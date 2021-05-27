Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая

Ревность, обида, агрессия: доктор Комаровский рассказал, как избежать недопонимания между детьми в семье

Ревность, обида, агрессия: доктор Комаровский рассказал, как избежать недопонимания между детьми в семье
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Когда в семье, где уже есть ребенок, появляется еще один малыш, очень часто бывает так, что родители немного "забывают" о старшем. В последствии у малыша постарше появляется ревность, обида на родителей, агрессия к младшему, а то и он просто не понимает, что это не игрушка (в зависимости от возраста).

Известный доктор Евгений Комаровский провел ликбез для родителей, и рассказала, как избежать подобных проблем, не испортив отношения со старшим ребенком. Также эти советы помогут наладить и отношения между детьми. 

Во-первых, родители должны помнить, что времени им должно хватать на всех детей.

Также ошибка многих родителей это такие организационные моменты, как совместный сон с младшим, его кормление по первому зову, часовые укачивания. Тут важно помнить, что старший ребенок тоже нуждается в вашем внимании.

Обязательно нужно говорить со старшим о младшем. 

Нельзя приносить что-то младшему ребенку, при этом ничего не дав старшему. Такое же нужно и объяснить всем гостям: если кто приходит, то лучше уже или без подарков, или же приносить их всем детям.

Спели колыбельную младшему - почитайте сказку или поговорите со старшим. Нельзя разделять детей.

Поощряйте любые попытки старшего помочь вам с ребенком, а иногда можно и провоцировать такие ситуации, чтобы сблизить деток. 

Не создавайте такие ситуации, когда старшему ребенку нужно брать на себя ответственность и принимать какие-либо родительские решения. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее, "Телеграф" писал, что тренер Марина Боржемская рассказала, какими правилами воспитания детей она пользуется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Дети, Семья, Отношения, Мама и ребенок, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
03 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
04 Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"
05 "Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Германия запустила свои &quot;паспорта вакцинации&quot; от коронавируса (фото)
Германия запустила свои "паспорта вакцинации" от коронавируса (фото)
&quot;Друзья&quot; возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
"Друзья" возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь