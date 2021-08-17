В Бердянске сломали ноги памятнику рыбаку (фото "до" и "после" вандализма)

В Бердянске неизвестные вандалы повредил памятник мальчику-рыбаку.

В Бердянске, Запорожской области, памятник мальчику рыбаку сломали вандалы. Бронзовой статуе сломали ноги.

Об этом сообщает региональный информационный портал Бердянск 24.

Памятник мальчику-рыбаку на набережной приморского города стоит с первого июня 2004 года, его отлили на заводе "Южгидромаш" и он считается одной из достопримечательностей Бердянска. Памятник изображает ребенка, который в одной руке сжимает пойманного бычка, а во второй удочку.

Фото "до" акта вандализма

Последнюю уже не единожды крали — ее восстановил совсем недавно местный кузнец Александр Шапошник. Вероятно, эту же цель преследовали и ночью на 17 августа.

Сам бронзовый памятник вандалы уносить не стали, оставив лежать на набережной.

Памятник в этом месте установили из-за того, что именно в этой части набережной чаще всего собираются ценители рыбалки, как взрослые, так и дети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве вандал повредил стекло на пешеходно-велосипедном мосту. Его менее чем за сутки удалось задержать полиции. Он объяснил свой поступок желанием проверить стекло моста на прочность.