Укр

"Это просто сюр": В Ужгороде коммунальщики нанесли дорожную разметку поверх ям

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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"Это просто сюр": В Ужгороде коммунальщики нанесли дорожную разметку поверх ям Новость обновлена 19 августа 2021, 20:15
Дорожная разметка на улице Грушевского в Ужгороде

Местные жители заговорили об увольнении мэра города

В Ужгороде Закарпатской области коммунальщики нанесли дорожную разметку поверх ям, которые сами же выкопали для ямочного ремонта. Местные жители после этого предложили уволить мэра.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил в Facebook местный журналист Виталий Глагола.

Новая дорожная разметка поверх ям появилась на улице Грушевского. Как отметил журналист, эти ямы выкопали для ямочного ремонта, однако не залатали их, а поверх просто нанесли краской разметку.

"Это просто сюр какой-то с тем Ужгородом!", — возмутился журналист и прикрепил соответствующие фотографии с места происшествия.

Кроме того, он пообещал написать обращение в прокуратуру относительно проверки деятельности коммунальщиков во время этих работ.

В сети такое состояние дорожного покрытия и новой разметки на улице Грушевского также не обошли вниманием. Местные жители возмутились и предложили написать петицию об увольнении мэра города. А некоторые от безысходности пошутили о "новых технологиях".

реакция соцсетей
реакция соцсетей
реакция соцсетей
реакция соцсетей

Напомним, что тема качества асфальтирования дорог в Украине является очень волнующей — во многих городах Украины граждане жаловались на некачественное выполнение работ. Кроме этого, как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский вспомнил про "асфальтированную Украины", чем вызвал волну критики в сети.

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