Укр

Затока, Бердянск и Кирилловка: какая погода будет на украинских курортах в выходные

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Затока, Бердянск и Кирилловка: какая погода будет на украинских курортах в выходные Новость обновлена 19 августа 2021, 22:26
Погода в Бердянске

Какой будет погода на украинских морских курортах на выходные ко Дню независимости – узнайте в материале "Телеграфа".

Небольшой летний отпуск, благодаря празднику Дню независимости и длинным выходным, можно будет провести на побережье Черного или Азовского моря. Но вот погода там в последние дни была не очень радушной для туристов.

По данным Укргидрометцентра, в Затоке (Одесская область) с 21-24 августа можно будет нежиться на солнце — погода без осадков, температура днем 26-28 градусов, ночью – 15-17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Кирилловке и Бердянске (Запорожская область), согласно прогнозу местных синоптиков, с 20 по 21 августа ожидаются дожди с грозами, а также возможны шквалы до 20 м/с.

В воскресенье уже будет сухая погода, без осадков, но с переменной облачностью. Температура днем будет составлять 23-28 градусов, а ночью — 12-17 градусов тепла.

С понедельника, 21 августа, должно быть ясно и можно загорать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине на День независимости ожидается сухая погода, но с кратковременными дождями на западе и севере страны.

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