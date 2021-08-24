Под Ужгородом трех людей засыпало оползнем, есть жертва (фото)

Трагедия случилась вечером в выходной день.

В Закарпатской области в городе Перечин Ужгородского района 23 августа трех людей засыпало землей. Одну женщину спасти не удалось. Двоих — госпитализировали.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

Трагедия произошла на улице Бабича. Спасателей вызвали в 17:53. Трое людей — две женщины и мужчина проводили работы по укреплению фундамента частного жилого дома.

Спасатели пытаются вытащить из-под завалов пострадавших

Внезапно земля сдвинулась и накрыла их. Выбраться самостоятельно они не могли. Спасатели ГСЧС вместе с местными жителями смогли откопать живыми двоих — мужчину и женщину, им понадобилась помощь медиков. Третью погребенную под оползнем спасти не удалось — женщина погибла.

ГСЧС и местные жители разгребают завал

В пресс-службе ГСЧС Закарпатской области напоминают — в регионе ухудшаются погодные условия, дожди, которые начались в ночь на 24 августа продолжатся в сам День Независимости.

Ранее "Телеграф" писал, что в другом населенном пункте Закарпатья, городе Хуст во время взрыва на автозаправочной станции пострадали двое мужчин.