Под Ужгородом трех людей засыпало оползнем, есть жертва (фото)
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Трагедия случилась вечером в выходной день.
В Закарпатской области в городе Перечин Ужгородского района 23 августа трех людей засыпало землей. Одну женщину спасти не удалось. Двоих — госпитализировали.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.
Трагедия произошла на улице Бабича. Спасателей вызвали в 17:53. Трое людей — две женщины и мужчина проводили работы по укреплению фундамента частного жилого дома.
Внезапно земля сдвинулась и накрыла их. Выбраться самостоятельно они не могли. Спасатели ГСЧС вместе с местными жителями смогли откопать живыми двоих — мужчину и женщину, им понадобилась помощь медиков. Третью погребенную под оползнем спасти не удалось — женщина погибла.
В пресс-службе ГСЧС Закарпатской области напоминают — в регионе ухудшаются погодные условия, дожди, которые начались в ночь на 24 августа продолжатся в сам День Независимости.
Ранее "Телеграф" писал, что в другом населенном пункте Закарпатья, городе Хуст во время взрыва на автозаправочной станции пострадали двое мужчин.
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