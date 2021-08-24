День Независимости в Ровно испортил ливень: транспорт стал, часть праздничной программы отменили

Кроме того, некоторые улицы в Ровно буквально превратились в реки

Украина сегодня, 24 августа, отмечает 30-ую годовщину Независимости, по случаю которой в регионах провели множество торжественных мероприятий. Однако, далеко не везде День Независимости Украины прошел по плану — в Ровно праздничную программу испортил ливень, который накрыл город.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и местные власти.

Известно, что больше всего от дождя пострадали улицы Черновола, Д. Галицкого, Киевская, Шевченко, Венская и Белая. Там транспорт буквально плавал, местами уровень воды достигал кузовов легковушек.

Затопленные улицы, в свою очередь, сделали невозможной работу общественного транспорта. Как сообщили на странице КП "Ровноэлектроавтотранс", из-за сильного дождя в городе приостановили движение троллейбусов в районе льнокомбината и автотранспортного техникума.

Кроме того, в Ровно из-за непогоды отменили часть мероприятий ко Дню Независимости Украины. В частности, не состоялся фестиваль "Праздник хлеба" и выставка "Аллея мастеров". Также закрыли летнюю сцену.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе ко Дню Независимости провели военно-морской парад с десятками военных кораблей и авиацией НАТО. Также мы писали, как прошел военный парад в Киеве — над Крещатиком пролетела знаменитая "Мрия" и истребители НАТО, а также Вооруженные силы Украины продемонстрировали всю мощь наземной военной техники.