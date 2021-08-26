"Один дома" по-украински: в Донецкой области ребенок, догоняя родителей, уехал в незнакомый город

10-летний мальчик пытался найти родителей, но сел не в тот поезд и уехал с Донбасса в Днепропетровскую область

В Донецкой области на днях произошел случай, сюжет которого напоминает вторую часть популярного голливудского фильма "Один дома". 10-летний житель Донецкой области, оставшись в своем доме один, решил догнать уехавших родителей на поезде, но приехал в другой, незнакомый город и потерялся.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Донецкой области.

Известно, что испуганного ребенка нашли на станции города Покровск полицейские. Мальчик рассказал, что утром родители уехали по делам в пгт Васильковка Днепропетровской области, а его оставили дома. Ребенок решил догнать взрослых: сам приехал на вокзал и сел в поезд, правда, не в тот. К счастью, история закончилась благополучно: ребенка забрали родители, с которыми в полиции провели профилактическую беседу.

Мальчик растерялся в незнакомом городе, но ему помогли полицейские

Копы еще раз призывают украинцев при виде детей, которые гуляют без взрослых, поинтересоваться, где их родители. В случае, если малыш потерялся или занимается бродяжничеством, нужно не быть равнодушным и вызывать полицию.

Напомним, на Закарпатье искали троих маленьких детей, которые потерялись.