"Укрзализниця" закупала дефективные детали в ОРДЛО (фото)
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Некачественные детали при закупках выдавали за инновационные.
После ряда имиджевых скандалов "Укрзализныця" попала в коррупционный. Служба безопасности Украины раскрыла схему, как закупая дефективные детали, части которых были завезены с неподконтрольной территории Луганской области, организаторы "наваривали" на них в 10 раз больше.
Об этом пишет сайт ведомства.
Служба безопасности Украины выяснила, что комплектующие для подвижного состава из ОРДЛО помогал поставлять россиянин. Делал он это через подконтрольную ему частную фирму в Киеве. Чтобы получить сверхприбыли, дельцы из управления компании железнодорожных перевозок увеличивали стоимость деталей выдавая их за сделанные из "инновационных материалов".
По факту детали оказались некачественными и могли нанести вред контактной сети. Ее стоимость — более трех млрд гривен.
Продукция, которая не отвечает техническим условия, в данный момент под арестом. Следствие продолжается.
Ранее "Телеграф" писал, что СБУ и прокуратура провели обыски в здании Киевской городской государственной администрации.
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