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Похитили и вымогали $47 тысяч: детали преступления в Николаеве (фото)

Автор
И. Гамчук
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Автор
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Похитили и вымогали $47 тысяч: детали преступления в Николаеве (фото) Новость обновлена 28 августа 2021, 12:18
Нацполиция

В Николаеве преступники похитили человека, чтобы получить от него почти 47 тыс. долларов США.

В Николаеве перед судом предстанут шестеро местных жителей, которые похитили человека и вымогали в него крупную сумму денег.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Все участники преступления уже имеют криминальное прошлое.

Четырех из них задержали еще 15 декабря 2020 года. Это произошло как раз в тот момент, когда преступники получали часть денег, которые им будто бы были должны — 130 тысяч гривен.

Общая сумма, которую требовали в жертвы, составляет 47 тыс. долларов США.

Чтобы заставить мужчину отдать деньги, злоумышленники сначала угрожали ему физически и словесно, а потом и вовсе лишили свободы.

Позже следователи выяснили, что в преступлении были задействованы не четыре человека, а шесть. Кроме того, они уже не впервые насильно требуют отдать им средства — ранее они вымогали в еще одного потерпевшего 17 тыс. долларов США.

Мошенники в Николаевской области
Мошенники в Николаевской области

Следователи Главного управления Национальной полиции Николаевской области уже сообщили о подозрении организатору и пяти сообщникам. Они квалифицировали их преступления по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В субботу, 27 августа, обвинительный акт касательно участников преступления направили из Николаевской областной прокуратуры в Корабельный районный суд города Николаев.

Теперь злоумышленникам за их действия грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал о разных случах того, как в Украине мошенники могут обманывать людей, чтобы получить от них деньги.

Напоминаем, что в Харьковской области заключенные в СИЗО преступники создали схему обмана людей в интернете через торговую онлайн-площадку и заработали на этом 18 млн гривен. Они обманывали не только украинцев, но и граждан других стран.

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