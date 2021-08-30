Трагедия с ребенком в Черкассах: отец 7-летнего мальчика заявил, что никаких пыток не было

Отец мальчика информацию о оторванные части тела назвал "фейком"

Отец 7-летнего мальчика, которого с многочисленными травмами и телесными повреждениями забрали в реанимационное отделение больницы Черкасс, заявил, что это последствия несчастного случая, а не пыток.

Об этом вечером в воскресенье, 29 августа, сообщили в сюжете ТСН.

По словам мужчины, ребенка никто не калечил и не пытал, а то, что случилось с мальчиком — несчастный случай.

Кроме того, мужчина отрицает информацию, что над мальчиком могла издеваться его бабушка и говорит, что большинство "ужасов" (о надорванной губе, части гениталий и многодневных пролежнях), о которых сообщалось в СМИ, неправда.

"Собаки покусали или сигареты тушили, это фейковая информация", — заявил отец ребенка.

Стоит отметить, что бабушке 7-летнего Андрюши таки вручили уведомление о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия. К слову, Виктория Лясова неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел за нелегальное разведение собак. А в 2015 году ее алабаи покусали местную жительницу. После этого собак изъяли, но женщина не остановилась и начала разводить собак малых пород.

Напомним, мальчик попал в больницу 24 августа во крайне тяжелом состоянии. Директор Черкасской детской больницы Михаил Кондрацкий подтвердил, что у ребенка диагностировали гематому головного мозга. Также у мальчика были оторваны уши, часть гениталий и нижняя губа.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" побывал возле дома бабушки мальчика, которая оставила его в беде.