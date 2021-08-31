На Ровенщине медики "скорой" вернули к жизни полуторагодовалую девочку после клинической смерти
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Реанимационные мероприятия длились полтора часа
В Ровенской области медики "скорой" реанимировали девочку в возрасте 1 год и 2 месяца, пережившей клиническую смерть. Реанимационные мероприятия длились полтора часа и закончились успешно.
Об этом во вторник, 31 августа, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Отмечается, что на линию 103 вечером 30 августа обратилась жительница города Дубно. По словам женщины, у ее ребенка поднялась температура до 39°C, а кожа посинела.
Бригада "скорой" отправилась на вызов. Мать девочки возрастом 1,2 года сообщила, что в течение дня у ребенка поднималась температура и она пыталась ее сбить самостоятельно, но в 20:55 у девочки остановилась сердечная деятельность.
Реанимационные мероприятия длились полтора часа и медикам "скорой" удалось вернуть ребенка к жизни. После этого ее госпитализировали с диагнозом "состояние после клинической смерти".
Отмечается, что девочка ухоженная и полностью соответствует физическому развитию соответственно возрасту. Нареканий на семью тоже нет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что у популярной голливудской актрисы Шэрон Стоун умер 11-месячный племянник. У мальчика отказали все внутренние органы.
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