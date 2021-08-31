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На Ровенщине медики "скорой" вернули к жизни полуторагодовалую девочку после клинической смерти

Автор
А. Дворовенко
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На Ровенщине медики "скорой" вернули к жизни полуторагодовалую девочку после клинической смерти Новость обновлена 31 августа 2021, 10:03
В Дубно медики реанимировали ребенка после клинической смерти

Реанимационные мероприятия длились полтора часа

В Ровенской области медики "скорой" реанимировали девочку в возрасте 1 год и 2 месяца, пережившей клиническую смерть. Реанимационные мероприятия длились полтора часа и закончились успешно.

Об этом во вторник, 31 августа, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что на линию 103 вечером 30 августа обратилась жительница города Дубно. По словам женщины, у ее ребенка поднялась температура до 39°C, а кожа посинела.

Бригада "скорой" отправилась на вызов. Мать девочки возрастом 1,2 года сообщила, что в течение дня у ребенка поднималась температура и она пыталась ее сбить самостоятельно, но в 20:55 у девочки остановилась сердечная деятельность.

Реанимационные мероприятия длились полтора часа и медикам "скорой" удалось вернуть ребенка к жизни. После этого ее госпитализировали с диагнозом "состояние после клинической смерти".

Отмечается, что девочка ухоженная и полностью соответствует физическому развитию соответственно возрасту. Нареканий на семью тоже нет.

На Ровенщине медики реанимировали ребенка после клинической смерти
На Ровенщине медики реанимировали ребенка после клинической смерти

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