"Украинская нация, нет дискриминации": известная учительница-реперша с Харьковщины записала трек в поддержку ЛГБТ

Трек посвящен ХарьковПрайду, который пройдет в городе 12 сентября

Известная своим креативным подходом к преподаванию учительница биологии из Харьковской области Ольга Халепа записала клип на тему дискриминации в поддержку ЛГБТ-сообщества. В нем она рассказала и о собственном опыте.

Как сообщает местный онлайн-журнал "Люк", клип вышел 1 сентября.

Композиция получила название "Не халепа" и в ней, в частности, Ольга Халепа поделилась переживаниями о дискриминации со стороны коллег и общества.

По словам учительницы-рэперши, она девушка из деревни и ее креативный подход к преподаванию (рэп на тему биологии) коллеги в школе не оценили, а наоборот начали осуждать и издеваться.

"В селе человек, который выделяется чем-то — размышлениями, высказываниями о том, что происходит в обществе, творчеством или активной общественной деятельностью — все время находится под издевательствами. То же самое происходило с мной в школе", — рассказала Ольга.

Как пишет издание, которое и стало идейным вдохновителем женщины, трек посвящен ХарьковПрайду, который пройдет в городе 12 сентября.

Стоит отметить, что Ольга Халепа была учительницей биологии в Яколивскому лицее на Харьковщине. Во время локдауна (в 2020 году) и перехода школьников дистанционное обучение женщина начала записывать рэп-уроки по биологии, в которых использовались научные термины. Ролики Ольга Халепа выкладывала на собственном Youtube-канале, а детям ее подход очень нравился. Однако школьный коллектив начал женщину травить.

Напомним, ЛГБТ-прайд в Одессе, который состоялся там 28 августа, закончился нападением и избиением правоохранителей. Группа мужчин применила против полицейских слезоточивый газ. Пострадали 29 копов, однако 51 участник нападения был задержан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что посольство США предупреждало о провокациях "экстремистских групп" во время ЛГБТ-прайдов в Украине.