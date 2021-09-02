"Украинская нация, нет дискриминации": известная учительница-реперша с Харьковщины записала трек в поддержку ЛГБТ
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Трек посвящен ХарьковПрайду, который пройдет в городе 12 сентября
Известная своим креативным подходом к преподаванию учительница биологии из Харьковской области Ольга Халепа записала клип на тему дискриминации в поддержку ЛГБТ-сообщества. В нем она рассказала и о собственном опыте.
Как сообщает местный онлайн-журнал "Люк", клип вышел 1 сентября.
Композиция получила название "Не халепа" и в ней, в частности, Ольга Халепа поделилась переживаниями о дискриминации со стороны коллег и общества.
По словам учительницы-рэперши, она девушка из деревни и ее креативный подход к преподаванию (рэп на тему биологии) коллеги в школе не оценили, а наоборот начали осуждать и издеваться.
"В селе человек, который выделяется чем-то — размышлениями, высказываниями о том, что происходит в обществе, творчеством или активной общественной деятельностью — все время находится под издевательствами. То же самое происходило с мной в школе", — рассказала Ольга.
Как пишет издание, которое и стало идейным вдохновителем женщины, трек посвящен ХарьковПрайду, который пройдет в городе 12 сентября.
Стоит отметить, что Ольга Халепа была учительницей биологии в Яколивскому лицее на Харьковщине. Во время локдауна (в 2020 году) и перехода школьников дистанционное обучение женщина начала записывать рэп-уроки по биологии, в которых использовались научные термины. Ролики Ольга Халепа выкладывала на собственном Youtube-канале, а детям ее подход очень нравился. Однако школьный коллектив начал женщину травить.
Напомним, ЛГБТ-прайд в Одессе, который состоялся там 28 августа, закончился нападением и избиением правоохранителей. Группа мужчин применила против полицейских слезоточивый газ. Пострадали 29 копов, однако 51 участник нападения был задержан.
Ранее "Телеграф" сообщал, что посольство США предупреждало о провокациях "экстремистских групп" во время ЛГБТ-прайдов в Украине.
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