Состояние тяжелое: боевики "ДНР" с утра подстрелили украинского защитника

Бойца ВСУ ранили 4 сентября.

Обстрелы незаконными военными формированиями на Донбассе продолжаются. Боевики вечером третьего сентября и утром четвертого открывали огонь по позициям украинских военных. В субботу они ранили украинского защитника возле Старогнатовки из стрелкового оружия. Бойца в тяжелом состоянии эвакуировали в госпиталь.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

Позиции украинских военных обстреливали за утро четвертого сентября один раз.

Накануне, третьего сентября вечером, возле Катериновки боевики стреляли из разных видов вооружения: автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. От обстрела вечером в пятницу среди украинских военных нет погибших или пострадавших.

Про все обстрелов боевиками и факты нарушения режима тишины сообщили в миссию ОБСЕ.

Ранее "Телеграф" писал, что первого сентября на Донбассе ранили украинского военного, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Также, в конце августа, боевики обстреляли Авдеевку — пострадали девять военных Украины. После артобстрелов Авдеевки затишья не было — уже в течение нескольких дней боевики нанесли удар по позициям ВСУ на Донбассе и ранили еще одного солдата. Отметим, что к решению вопроса с Донбассом Украина хочет привлечь США.