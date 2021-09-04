Момент обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе сняли на камеру (видео)

Во время обстрела съемочная группа находилась на передовой.

Боевики четвертого сентября продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Одну из таких атак удалось заснять съемочной группе новостей "Сегодня".

Журналист и оператор находились на позиции близ города Золотого Луганской области. В тот момент боевики начали обстрел. Они стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.

Украинские военные в ответ стреляли только из пулеметов, без применения тяжелого вооружения.

Боевики стреляли по украинским позициям из ручного противотанкового гранатомета, поэтому съемочная вынужденна была спрятаться в укрытие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил увеличилось количество обстрелов боевиков. Так, 28 августа Авдеевку дважды обстреляла артиллерия оккупантов, 30 августа позиции украинских военных поливали огнем 11 раз в семи направлениях, один военный погиб под обстрелом, двое были ранены.

Уже через несколько дней еще одного украинского защитника ранили во время атаки боевиков. Второго сентября обстреливали позиции близ Золотого-3, Новомихайловки и Красногоровки.