Укр

Момент обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе сняли на камеру (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Золотое в Луганской области. Новость обновлена 04 сентября 2021, 12:50
Золотое в Луганской области.

Во время обстрела съемочная группа находилась на передовой.

Боевики четвертого сентября продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Одну из таких атак удалось заснять съемочной группе новостей "Сегодня".

Журналист и оператор находились на позиции близ города Золотого Луганской области. В тот момент боевики начали обстрел. Они стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.

Украинские военные в ответ стреляли только из пулеметов, без применения тяжелого вооружения.

Боевики стреляли по украинским позициям из ручного противотанкового гранатомета, поэтому съемочная вынужденна была спрятаться в укрытие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в зоне проведения Операции объединенных сил увеличилось количество обстрелов боевиков. Так, 28 августа Авдеевку дважды обстреляла артиллерия оккупантов, 30 августа позиции украинских военных поливали огнем 11 раз в семи направлениях, один военный погиб под обстрелом, двое были ранены.

Уже через несколько дней еще одного украинского защитника ранили во время атаки боевиков. Второго сентября обстреливали позиции близ Золотого-3, Новомихайловки и Красногоровки.

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