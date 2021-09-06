Могилы вместо грядок: дельцы устроили нелегальное кладбище в садовом кооперативе близ Львова

Директор общественной организации хоронит людей прямо на участках садоводов

Участники садово-огородного кооператива, расположенного недалеко от Львова, пожаловались в правоохранительные органы из-за открытого на их землях нелегального кладбища.

Об этом сообщает в понедельник, 6 сентября, Отдел коммуникации полиции Львовской области.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что коллективное заявление от участников кооператива о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное Львовского района, поступило еще 26 августа.

"По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронения умерших людей", — говорится в информации.

По данному факту дознаватели отдела полиции Львовского горуправления окрыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6месяцев.

"Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в середине июля в Одесской области в селе Липецкое Подольского района проливные дожди размыли дорогу, где раньше было кладбище, в результате чего человеческие кости лежали на поверхности и буквально под ногами посетителей.