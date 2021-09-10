Норма превышена в разы: водитель школьного автобуса напился и поехал за детьми на Волыни (фото)

Содержание алкоголя в крови превысило норму в три раза.

В Волынской области в пятницу, 10 сентября, правоохранители остановили водителя школьного автобуса, который нарушал правила дорожного движения и был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом 10 сентября сообщает Патрульная полиция Волынской области на странице в Facebook.

Водителя транспорта остановили на автодороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин, когда он только выезжал в рейс, чтобы перевозить детей. 55-летний водитель нарушал правила дорожного движения, поэтому правоохранители попросили у него прекратить движение. Когда они начали разговаривать с мужчиной, то заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Тогда патрульные предложили водителю пройти тест на содержание в организме алкоголя, на что он согласился. Результат превысил норму в три раза.

Пьяный водитель автобуса собирался ехать за детьми

За правонарушения работники полиции составили на мужчину административные материалы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст.122 (Нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог) КУоАП.

Кроме того, водителю запретили управлять транспортным средством и лишили его водительского удостоверения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 августа в Запорожье пьяный водитель сбил семью с пятилетней девочкой — жизнь ребенка не удалось спасти.

Напоминаем, что 4 сентября на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись два автомобиля — один из водителей сгорел в салоне машины живьем.