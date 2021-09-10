Херсонец устал ждать дорожников и сам нарисовал пешеходный переход возле школы (видео)

Мужчина месяц ждал, пока коммунальщики нарисуют "зебру" возле школы.

Житель Херсона Юрий Ефремов не в первый раз выполняет за коммунальщиков их обязанности. Ранее мужчина ремонтировал ямы на дорогах, а теперь взялся за разметку возле школы.

Об этом сообщает местный телеканал "ВТВ Плюс".

Дорогу на улице Тираспольская отремонтировали летом, но разметку — пешеходную "зебру" так и не нанесли. По словам Юрия у него в школе №30, что находится через эту дорогу учатся две дочки. Он ждал, что разметку возобновят на новом дорожном полотне с началом учебного года, но этого не произошло.

Также он уверен — сделает качественнее чем дорожные рабочие. Вместо традиционной краски использует белый жидкий пластик с затвердителем.

Такая разметка в трижды дороже краски, но служит около четырех лет. Чтобы правильно нанести разметку Юрий изучал информацию в Интернете и готовился две недели.

Разметку он сделал по нормативам — каждая полоса шириной в 50 см. В верхнем слое — специальные стеклянные шарики, чтобы ночью разметку было видно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове экоактивисты организовали уборку на местной реке — за 18 субботников из нее достали более 108 тонн мусора.