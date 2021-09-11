На границе с Румынией нашли заряды к гранатомету (видео)

В пакете было 5 предметов, похожих на боеприпасы к гранатомету и 1 запал к ручной гранате.

В ночь с 10 на 11 сентября украинские пограничники разоблачили группу неизвестных, которые пытались в рюкзаках перенести через границу с Румынией опасные боеприпасы.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Военнослужащие подразделения Мукачевского отряда во время патрулирования заметили группу правонарушителей, которые пытались пересечь границу со странными пакетами на плечах.

Когда неизвестные поняли, что их разоблачили, то попытались скрыться, а рюкзак с боеприпасами бросили на дороге.

Пограничники бросились догонять беглецов и нашли брошенный пакет, в котором было 5 предметов, похожих на боеприпасы к гранатомету и 1 запал к ручной гранате.

После этого работники пограничной службы вызвали на место происшествия сотрудников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщение об инциденте получили также другие структуры и работники пограничной службы Румынии.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить детали происшествия и установить лица, причастные к преступлению. Для более эффективного поиска нарушителей привлекли группы реагирования.

Подразделения полиции и Службы безопасности Украины Закарпатской области уже получили сообщение об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 "Контрабанда" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России и Беларуси 10 сентября начнутся совместные военные учения "Запад 2021" — украинская пограничная служба стоит наготове.

Напоминаем, что 19 августа на границе с Румынией нашли мертвого 24-летнего украинского пограничника.