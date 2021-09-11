Укр

На границе с Румынией нашли заряды к гранатомету (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
На границе с Румынией обнаружили нарушителей с боеприпасами Новость обновлена 11 сентября 2021, 13:52
На границе с Румынией обнаружили нарушителей с боеприпасами

В пакете было 5 предметов, похожих на боеприпасы к гранатомету и 1 запал к ручной гранате.

В ночь с 10 на 11 сентября украинские пограничники разоблачили группу неизвестных, которые пытались в рюкзаках перенести через границу с Румынией опасные боеприпасы.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook.

Военнослужащие подразделения Мукачевского отряда во время патрулирования заметили группу правонарушителей, которые пытались пересечь границу со странными пакетами на плечах.

Когда неизвестные поняли, что их разоблачили, то попытались скрыться, а рюкзак с боеприпасами бросили на дороге.

Пограничники бросились догонять беглецов и нашли брошенный пакет, в котором было 5 предметов, похожих на боеприпасы к гранатомету и 1 запал к ручной гранате.

После этого работники пограничной службы вызвали на место происшествия сотрудников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщение об инциденте получили также другие структуры и работники пограничной службы Румынии.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить детали происшествия и установить лица, причастные к преступлению. Для более эффективного поиска нарушителей привлекли группы реагирования.

Подразделения полиции и Службы безопасности Украины Закарпатской области уже получили сообщение об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 "Контрабанда" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России и Беларуси 10 сентября начнутся совместные военные учения "Запад 2021" — украинская пограничная служба стоит наготове.

Напоминаем, что 19 августа на границе с Румынией нашли мертвого 24-летнего украинского пограничника.

Коронавирус больница
Украина
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус больница
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Форум YES в 2021 году проходит в Киеве 10-11 сентября
В Киеве проходит второй день форума YES: главное (онлайн)
Дата публикации
Категория
Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков заболел коронавирусом