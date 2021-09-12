Ему было 61, ей 23: появились новые подробности о погибших в автомобиле под Харьковом

Автомобиль принадлежал 30-летнему сыну погибшего мужчины

В Харьковской области во время секса в автомобиле, который сорвался в водоем, погиб 61-летний мужчина и неизвестная женщина. Местные СМИ сообщили, что пара была любовниками, а мужчина своей семье сказал, что поехал лечить ухо.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает полиция Харьковской области и Telegram-канал "Типичный Харьков".

По информации правоохранителей, трагический инцидент произошел 11 сентября около 20:00 часов в поселке Безлюдовка. Там припаркованный на берегу автомобиль внезапно изменил движение и съехал в озеро. Мужчине и женщине, которые находились в салоне, спастись не удалось.

После того, как автомобиль достали со дна озера, в салоне обнаружили тела 61-летнего мужчины и неизвестной женщины. Ее личность пока устанавливают.

Как сообщил местный Telegram канал "Типичный Харьков", в автомобиле Renault Trafic находились 61-летний мужчина с его 23-летней любовницей.

"Приезжал сын (около 30 лет), он же владелец авто. Рассказал, что 2 дня назад дал папе машину, так как машина отца в ремонте. Отец сказал маме (жене), что поехал лечить ухо, а сам с молодой девушкой был в бусике на Безлюдовке. Ему было 61, ей 23", — говорится в сообщении.

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