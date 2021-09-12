Укр

"Остались отец и трое детей": стало известно имя одного из украинских защитников, погибших в субботу на Донбассе

Автор
Г. Лубенец
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Алексей Куленко Новость обновлена 12 сентября 2021, 19:55
Алексей Куленко

У военнослужащего остались трое детей.

В субботу на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников погибли двое военнослужащих ВСУ. Среди них уроженец Кировоградской области 36-летний Алексей Куленко.

Об этом сообщил офицер ВСУ и журналист Роман Кулик.

Куленко родом из села Покотилово, он был наводчиком в 17-ом отдельном мотопехотном батальоне 57-й мотопехотной бригады, а до этого служил в морской пехоте.

Журналист сообщил, что украинский защитник погиб возле Причепиловки в Луганской области после попадания осколка в голову.

"Остались отец и трое детей", — добавил Кулик.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в последнее время наблюдается значительное увеличение активности оккупантов. Вследствие обстрелов в субботу и воскресенье погибли трое военнослужащих, а еще десять получили боевые травмы и ранения.

Вместе с тем, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, потери в рядах российских наемников в сентябре составили шесть человек убитыми и двенадцать раненными.

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