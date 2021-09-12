"Остались отец и трое детей": стало известно имя одного из украинских защитников, погибших в субботу на Донбассе
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У военнослужащего остались трое детей.
В субботу на Донбассе вследствие обстрелов со стороны российских наемников погибли двое военнослужащих ВСУ. Среди них уроженец Кировоградской области 36-летний Алексей Куленко.
Об этом сообщил офицер ВСУ и журналист Роман Кулик.
Куленко родом из села Покотилово, он был наводчиком в 17-ом отдельном мотопехотном батальоне 57-й мотопехотной бригады, а до этого служил в морской пехоте.
Журналист сообщил, что украинский защитник погиб возле Причепиловки в Луганской области после попадания осколка в голову.
"Остались отец и трое детей", — добавил Кулик.
Как сообщалось ранее, на Донбассе в последнее время наблюдается значительное увеличение активности оккупантов. Вследствие обстрелов в субботу и воскресенье погибли трое военнослужащих, а еще десять получили боевые травмы и ранения.
Вместе с тем, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, потери в рядах российских наемников в сентябре составили шесть человек убитыми и двенадцать раненными.
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