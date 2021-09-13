Масштабы стихии поражают: в Запорожской области удалось снять на видео мощный смерч

Мощный пылевой вихрь пронесся по полю

В Запорожской области пронесся впечатляющий смерч. Буйство стихии наблюдали в воскресенье, 12 сентября, вблизи поселка Анна-Опанлинка в Мелитопольском районе, а местным жителям удалось зафиксировать погодное явление на видео.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

На опубликованных кадрах видно, как мощный пылевых вихрь несется полем. Столб смерча достигает нескольких метров в диаметре и движется с большой скоростью.

К счастью, как пишут очевидцы, стихия не добралась до жилых домов, поэтому ни инфрастуктура, ни местные жители не пострадали.

Напомним, что 6 июля смерч фиксировали в поселке Приморское Запорожской области. Тогда он также возник в поле, образовав огромный столб пыли и грязи.

Как сообщал "Телеграф" ранее, за это лето смерчи возникали в Украине достаточно часто, особенно на побережье Черного моря. Их фиксировали вблизи Черноморска, в Мариуполе и Днепре, а в селе Широкое Днепропетровской смерч повредил десятки домов. К счастью, жертв среди людей в результате буйства стихии не фиксировали.