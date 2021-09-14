Укр

Слабонервным не смотреть: в Херсоне фермеры безжалостно уничтожают арбузы (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Фермеры из Херсона разбивают на полях арбузы Новость обновлена 13 сентября 2021, 10:22
Фермеры из Херсона разбивают на полях арбузы

Выращивание бахчевых невыгодное для производителей.

В Херсонской области фермеры после значительного падения цен на арбузы начали их выбрасывать на поля.

Об этом сообщает Telegram канал "Ху ** ый Херсон".

В сети появилось видео из села в Скадовском районе Херсонской области, на котором видно, как фермеры выбрасывают из грузовика арбузы.

Делают это они прямо у дороги и сбрасывают бахчевые с прицепа грузового автомобиля.

Арбузы в результате падения разбиваются. На видео можно увидеть, что их там уже достаточно много.

Действия фермеров можно объяснить тем, что стоимость бахчевых сейчас все равно мизерная, поэтому их не жалко выбрасывать для удобрения полей, чтобы затем снова получить хорошие урожаи.

Напоминаем, что в конце августа цена на арбузы упала в 15 раз по сравнению с той, которая была в начале сезона. Уже тогда люди, которые выращивают бахчевые, сказали, что им нет смысла собирать и продавать урожай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в середине августа фермер из Херсонской области записал и обнародовал видео, на котором пожаловался на огромную разницу в стоимости арбузов в разных областях Украины. По его словам, цена бахчевых в Одессе в 10-12 раз выше, чем у производителей.

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