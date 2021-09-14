Укр

На фоне слухов о подготовке вторжения: на границе Украины нашли целый схрон оружия

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Сотрудники СБУ рассекретили тайник с оружием близ границы с Беларусью Новость обновлена 14 сентября 2021, 16:16
Сотрудники СБУ рассекретили тайник с оружием близ границы с Беларусью

На границе Украины и Беларуси нашли тайник с оружием и взрывчаткой

На фоне слухов о возможном вторжении российской армии в Украину со стороны Беларуси сотрудники СБУ обнаружили близ границы с этой страной схрон с оружием.

Как сообщили на сайте Службы безопасности, взрывчатку и средства поражения удалось найти во время антитеррористических учений в Ровенской области: неизвестные спрятали оружие у поселка Бутово. В тайнике хранились 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, 5 килограммов взрывчатого вещества, 2 магазина к АК-74 и 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Внушительный тайник с оружием нашли возле Беларуси
Внушительный тайник с оружием нашли возле Беларуси

Сейчас продолжается расследование по факту "ношения, хранения, приобретения, передачи или сбыта огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". Ведется поиск "владельцев" схрона.

Напомним, ранее власти Польши ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что большая и полномасштабная война нашей страны с РФ действительно возможна.

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