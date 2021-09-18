Укр

Затянуло в насос: под Кривым Рогом погибли трое работников водоканала

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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На предприятии в Криворожской области погибли три человека Новость обновлена 18 сентября 2021, 15:13
На предприятии в Криворожской области погибли три человека

Рабочих водоканала достали из помпы уже мертвыми.

Под Кривым Рогом в пгт Радушное в субботу, 18 сентября, погибли твое работников коммунального предприятия "Кривбассводоканал". Мужчин живьем затянуло в насос из-за несоблюдения правил безопасности.

Об этом 18 сентября сообщает "Первый криворожский".

Погибших мужчин вынули из помпы, а на предприятии создали даже комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Блогер из Кривого рога Олег Ермолинский в своем Telegram-канале, где рассказывает о новостях города, пишет, что причиной смерти работников водоканала стало несоблюдение правил безопасности во время выполнения плановых работ. Вследствие того, что мужчины не проверили содержание газов в помещении, их затянуло в помпы. На место трагедии приехали спасатели, которые достали работников уже мертвыми.

Национальная полиция Кривого Рога отправила дело по факту гибели рабочих водоканала по статье 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее смерть людей).

В исполнительном комитете городского совета пока отказываются комментировать произошедшее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16 сентября в Житомире на предприятии взорвались бочки с топливом, в результате чего пострадали люди.

Теги:
#Погибшие #Кривой Рог #Водоканал #Аварии
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