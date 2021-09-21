В Запорожской области прозвучали два взрыва – дома разрушены, есть пострадавшие

Расследованием происшествий займется полиция

Первый взрыв во вторник, 21 сентября, случился в Приморске — около 11 часов утра о нем сообщили в местное отделение Бердянского райотдела полиции. К руинам двухэтажного дома на улице Новицкого немедленно выехали оперативники и эксперты, криминалисты, руководство областной полиции, а также медики и спасатели ГСЧС. Спасатели и вытащили из-под обломков "помятого" 60-летнего владельца дома. Медики оказали ему необходимую медицинскую помощь.

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По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кроме этого дома частично были повреждены еще 4 соседних. Также получил травмы случайный прохожий, который был осмотрен медиками, однако от госпитализации отказался.

- Предварительно установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси при попытке владельца дома совершить самоубийство, — сообщили в отделе коммуникации запорожского областного главка Нацполиции. — Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Изначально предполагалось и доведение до самоубийства, однако эта версия в ходе выяснения обстоятельств взрыва не нашла подтверждения. Начато досудебное расследование.

А около 18:15 о взрыве газового баллона в частном домовладении на улице Призаводской сообщили в полицейское отделение города Токмак Пологовского райотдела полиции ГУ НП.

Сюда, кроме полицейских, медиков и спасателей ГСЧС, прибыли также специалисты газовой службы.

В хозпостройке в Токмаке взорвался газовый баллон

Правоохранители выяснили, что 71-летний мужчина неосторожно обращался с газовыми принадлежностями, в результате чего спровоцировал взрыв газового баллона в хозяйственной постройке. Беда случилась оттого, что пенсионер был нетрезв. В результате происшествия он получил травмы и 65% ожогов тела. "Скорая" доставила его в реанимационное отделение токмакской больницы.

"Соседние строения взрывом не повреждены, пострадавших нет", – уведомили полицейские.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

В обоих случаях виновны сами владельцы домов, а вот пострадавших могло быть и больше. Так, жители Приморска в местном паблике осуждают поступок земляка и сочувствуют его соседям.

"Уже установили, что хозяин дома умышленно подорвал дом, чтоб не достался жене".

"С головой не в ладах! А сам теперь кто? Бомжара и никто его не приютит!".

"Интересно, человек хотел покончить жизнь самоубийством, дом сложился как карточный домик, а он остался жив, наверное, сильно хотел свести счеты с жизнью и спрятался где-то в подвале…".

"Мне больше соседей жаль, вы видели масштабы повреждений? Люди вообще ни при чем, может, будет у власти возможность им помочь или, как говорится, с миру по нитке соберем? Шифер, окна, забор, это же все так дорого, меня лично очень удивляет такое отношение к окружающим, хотел покончить с собой, а причинил вред соседям. Дожди идут, невиновные останутся без жилья, у всех соседей очень серьезный вред имуществу".

"Соседям не позавидуешь. Страшно представить,что вокруг каждого из нас может быть такой сосед, особенно если это квартира".

"Хорошо, что никто мимо двора не проходил во время взрыва – не знаю, чем бы могло закончиться… не дай Бог. Наверное ж, и кирпичи, и саман летели во все стороны".

"Окно вылетело и снесло забор напротив".

"У его соседа через дом маленькие детки дома были, а их папе прилетело в голову что-то и дети очень испугались!".

"Соседка говорила, что только прошла по двору, буквально тридцать секунд, и все грохнуло. На том месте, где она только что прошла, куски стен валялись. Тридцать секунд вроде бы мало, но в тоже время достаточно, чтоб остаться в живых".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что произошел взрыв в многоэтажке Кривого Рога.