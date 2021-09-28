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На Николаевщине микроавтобус с пассажирами протаранил два грузовика — четыре человека погибли, семь пострадали (фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков на Николаевщине Новость обновлена 28 сентября 2021, 08:40
ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков на Николаевщине

В числе погибших 15-летний парень

На Николаевщине произошло тройное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 11 человек, и двух грузовиков. Жертвами трагической аварии стали четыре человека, в их числе подросток.

Об этом вечером в понедельник, 27 сентября, сообщила полиция Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Широкое около 19:55 вечера. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 11 пассажирами в салоне протаранил грузовик DAF и КАМАЗ с прицепом.

В результате столкновения на месте погиб 66-летний водитель микроавтобуса и трое его пассажиров. В их числе 15-летний подросток. Кроме того, семь пассажиров получили (от 29 до 47 лет) получили травмы различной степени тяжести, их забрала "скорая".

Водители грузовиков не пострадали.

Обстоятельства и причины аварии выясняются. Правоохранители просят свидетелей аварии обратиться в полицию Николаева. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, в их числе подросток
На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, в их числе подросток
На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, в их числе подросток
На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, в их числе подросток
На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, в их числе подросток
На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, в их числе подросток

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Киевом на "смертельном переходе" насмерть сбили мужчину. Такие трагические инциденты там происходят не впервые.

Теги:
#Николаевская область #Полиция #Тройное ДТП
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