На Черниговщине иностранец влетел в фуру: от авто ничего не осталось (фото)

33-летний водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с тяжеловесным грузовиком

В Черниговской области на 55 километре международной автодороги "Копти-Глухов-Бачевск" 29 сентября произошла смертельная авария, в результате которой от одного из авто практически ничего не осталось.

По информации облуправления полиции, в Нежинском районе лоб в лоб столкнулись легковушка под управлением 33-летнего иностранца и тяжеловесный грузовик с прицепом, за рулем которого находился 35-летний житель Киевской области.

Предположительно, легковушка вылетела на встречку: удар был такой силы, что от этого авто практически ничего не осталось, а грузовик слетел в кювет и перевернулся.

Иностранец влетел в фуру в Черниговской области

Иностранца в критическом состоянии забрали в больницу, однако спасти его, увы, не удалось. А 35-летний украинец после осмотра от госпитализации отказался.

На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщалось ранее, в Венгрии микроавтобус врезался в грузовик. Вследствие происшествия погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины. Водитель грузовика при этом не пострадал.