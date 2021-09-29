На Черниговщине иностранец влетел в фуру: от авто ничего не осталось (фото)
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33-летний водитель легковушки вылетел на встречку и столкнулся с тяжеловесным грузовиком
В Черниговской области на 55 километре международной автодороги "Копти-Глухов-Бачевск" 29 сентября произошла смертельная авария, в результате которой от одного из авто практически ничего не осталось.
По информации облуправления полиции, в Нежинском районе лоб в лоб столкнулись легковушка под управлением 33-летнего иностранца и тяжеловесный грузовик с прицепом, за рулем которого находился 35-летний житель Киевской области.
Предположительно, легковушка вылетела на встречку: удар был такой силы, что от этого авто практически ничего не осталось, а грузовик слетел в кювет и перевернулся.
Иностранца в критическом состоянии забрали в больницу, однако спасти его, увы, не удалось. А 35-летний украинец после осмотра от госпитализации отказался.
На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства смертельной аварии.
Как сообщалось ранее, в Венгрии микроавтобус врезался в грузовик. Вследствие происшествия погибли пять человек, среди которых двое граждан Украины. Водитель грузовика при этом не пострадал.
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