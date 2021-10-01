Укр

"Дышите глубже": полтавчане два месяца будут "наслаждаться" запахом дерьма

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Неприятный запах удобрений может доноситься до 30 ноября
Неприятный запах удобрений может доноситься до 30 ноября

Полтавчане уже жаловались на зловония и искали источник в 2019 году

Жителей Полтавы предупредили о том, что с 1 октября по 30 ноября они могут учуять неприятные запахи компоста и птичьего помета.

Так, по информации Инспекции по контролю за благоустройством, экологическим и санитарным состоянием города, в течение двух месяцев сотрудники "Полтавской птицефабрики" будут удобрять поля. Однако фермеры обещают, что постараются учитывать параметры ветра и работать, когда тот не будет в направлении спальных районов. 

К слову, два года назад полтавчане массово жаловались на отвратительный запах и долгое время не могли найти источник зловоний. Люди сетовали на ситуацию, поэтому теперь сотрудники птицефабрики предупредили о неудобствах заранее.

Днями ранее Полтава уже была в центре внимания из-за ЧП с участием маршрутки. Согласно записи видеорегистратора, у пассажирского автобуса на ходу одновременно отлетели два колеса, одно из которых на большой скорости влетело в остановку с людьми. Момент попал на видео.

Кроме того, мы писали, что суд Полтавы вынес приговор девушке, которая застрелила инструктора в тире.

Теги:
#Полтава #Птицефабрика #Вонь #Удобрения
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