Одесская инфекционка о ситуации с COVID-19: "Места заполнены еще не все, но мы близки к этому"

Некоторые граждане поступают в медучреждения в запущенном состоянии, когда спасти их практически невозможно

Днями на своей Facebook-страничке Виктор Лобач — председатель Ивановского поселкового совета, что на Одесщине, опубликовал пост о трагедии, постигшей семью бывших жителей пгт Ивановка. Супруги 58-ми и 60-ти лет заболели коронавирусом, и некоторое время лечились дома. Но когда страшная болезнь зашла слишком далеко, с разницей в пару дней их отправили на лечение в Одесскую инфекционную больницу. Однако медики оказались бессильны – 26 сентября сначала умер муж, а всего через полчаса скончалась и жена.

Виктору Лобачу, ссылаясь на брата покойного, пришлось опровергать слухи, распространившиеся по поселку, что несчастные умерли как только им сделали прививки. На самом деле, они не были вакцинированы. Родственник умершего мужчины попросил руководителя громады: «Расскажите всем, чтобы люди осторожно относились к самому ценному — своей жизни — и не занимались самолечением дома».

Председатель поссовета надеется, что, узнав эту печальную историю, кто-нибудь все же изменит свое мнение о вакцинации, значительно повышающей шансы не заразиться или просто выжить при заболевании. "Хотя, конечно, все вы имеете право своей жизнью распоряжаться как пожелаете" – резюмирует Лобач.

Директор Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова комментировать этот случай отказалась, считая, что это будет нетактично по отношению к родственникам. И ограничилась одной репликой: "Они поздно поступили". Зато о том, что в эти дни происходит в подведомственной больнице, рассказала подробно.

Светлана Лаврюкова и сама переболела, и вакцинировалась

"Сравнивать с другими периодами сегодняшнюю ситуацию пока еще сложно, но она достаточно тяжелая по моему, и не только моему, мнению, — говорит Светлана Яковлевна. – Наша статистика ничем не отличается от статистики по Украине. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, к сожалению, очень высокий процент тяжелых больных – гораздо выше, чем он был, например, ровно год назад. В апреле была подобная ситуация, но сейчас количество тяжелых больных гораздо больше. И кислородзависимых пациентов много, а к нам поступают, в основном, пациенты тяжелые, больных средней тяжести у нас практически нет".

При этом, по словам медика, если часть одесситов поступает в поздние сроки от начала болезни в тяжелом состоянии, то другая, казалось бы, вовремя — в первые трое суток с момента заболевания, но тоже в очень тяжелом состоянии.

"Есть и пожилые пациенты в возрасте после 60-ти, есть больные до 60-ти лет. Последних, конечно, намного меньше, тем не менее, они есть. Про детей ничего не могу сказать, их принимает детская клиническая больница".

Светлана Яковлевна подтверждает, что большинство пациентов относятся к группам риска.

"Много людей с ожирением, пациенты с гипертонией, заболеваниями сердца, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, с венозной недостаточностью. Практически все пациенты, возрастом за 60 лет имеют сахарный диабет. Некоторые пациенты о своих болезнях, и в том числе, о сахарном диабете, узнают уже в стационаре. До этого они не проверялись".

На недостаток столь необходимого для людей с пневмонией кислорода больница не жалуется, но расходует его много, дескать, у неё достаточное количество концентраторов и централизованная подача кислорода, просто потребление его — не меньше 3-х тонн в сутки.

"Места заполнены еще не все, но мы близки к этому. На сегодняшний день мы развернуты для приема ковидных больных на 310 коек. На утро пятницы, 1 октября, у нас было 262 больных".

Одесса, данные по "короне" на 3 октября 2021 года

К концу недели количество занятых больничных коек увеличилось до 275. При этом 194 находились в тяжелом состоянии без подключения к искусственной вентиляции легких, шестеро находились на ИВЛ. А днями по Одесской области была зафиксирована самая большая смертность в Украине – за одни сутки коварная болезнь унесла 27 человек.

Кого больше на больничных койках – мужчин или женщин - директор медучреждения ответить не взялась, объяснив, что зрительно ни те, ни другие не преобладают, а сама больница такую статистику не ведет. А вот по данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины, всего с момента начала фиксации болезни, женщин в Одессе заболело почти на 10 тысяч больше, чем мужчин: 41277 против 31363 из общего количества 72640 человек.

Женщин заболело почти на 1000 больше, чем мужчин

Как и во всей Украине, в Одесской области тоже циркулирует штамм "Дельта".

По словам Лаврюковой, ежесуточно в больницу поступает от 22-х до 27-ми, а то и 30 человек. Из них вакцинированных бывает один-два — кто однократно, кто двукратно, разными вакцинами.

"И все же, — подчеркну, — у них заболевание протекает не так тяжело, как у не вакцинированных. Это мы реально замечаем".

Ну как не узнать, чем не вакцинированные объясняют свою безоружность перед COVID-19?

"Причин много разных. Вы же знаете, что сторонников и противников вакцинации – любой вакцинации, в том числе и против коронавирусной инфекции, помирить невозможно – каждый остается при своем мнении, — удрученно говорит руководитель медучреждения. — Есть люди, вполне грамотные, даже медицински грамотные, но у них есть установка: "Я – категорический противник прививок". Есть категория пациентов, которые настроены против прививок вообще, ни сами не прививаются, ни детей не прививают и от других инфекций тоже. Такая антипрививочная кампания длится давно, еще с 80-х годов. Некоторые объясняют тем, что у мирового сообщества еще мало опыта применения этих вакцин".

Директор Одесской инфекционной больницы вспоминает, что ее сотрудники начали прививаться в начале марта. Мир же, как известно, начал прививочную кампанию на пару месяцев раньше.

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"Опыта у всех мало — сколько держится иммунитет, как вакцина действует – вот они и осторожничают. Еще часть людей выжидает несколько месяцев после перенесенной, порой тяжело, болезни. Когда люди спрашивают, какая вакцина лучше – на этот вопрос достоверно ответить нельзя, ведь времени прошло всего ничего. Но я так скажу: лучшая вакцина та, что есть в наличии и которой надо привиться, чтобы себя обезопасить.

Светлана Яковлевна отмечает, что попадали в больницу и люди, повторно заболевшие коронавирусом после легкого течения болезни, но таких случаев среди пациентов было всего 2 или 3. И единственный такой случай наблюдался среди сотрудников "инфекционки".

"Ну а теперь у нас 88% сотрудников вакцинировались, можно сказать, что практически все. Есть только несколько человек, которые переболели недавно и пока не вакцинировались. Я и переболела в марте, и недавно полностью вакцинировалась "Коронаваком".

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней напоминает, что лучшей защитой от COVID-19 и его тяжелых форм является вакцинация. В Одессе можно бесплатно сделать прививку от COVID-19 в центрах массовой вакцинации и в стационарных кабинетах прививки во всех Центрах первичной медицинской помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые люди, планирующие выезд за рубеж, готовы платить и платят по несколько тысяч гривен за фиктивные сертификаты о вакцинации, которой не проводилось.

А из-за того, что представители педагогических коллективов не спешили на пункты вакцинации, большое количество учебных заведений Украины с вхождением областей в "желтую зону" должно было прекратить свою работу в реальном режиме.