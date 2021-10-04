Укр

Беременная школьница ограбила инвалида на Волыни

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Суд решил оштрафовать молодую маму.

В городе Горохов, что в Волынской области, суд вынес решение оштрафовать несовершеннолетнюю девушку, которая будучи беременной похитила мобильный телефон у женщины с инвалидностью.

Об этом сообщают "Волинські новини".

Сообщается, что несовершеннолетняя ученица школы из села Сельце вытащила телефон Prestigio MUZE 7 из сумки, которая была прикреплена к инвалидной коляске. Происшествие произошло 14 февраля 2020 года на улице Шевченка возле аптеки "Подорожник".

Девушка не стала обжаловать решение суда и полностью признала свою вину.

Суд же учел, что злоумышленница совершила преступление будучи беременной, а в настоящее время имеет малолетнего ребенка, и приговорил ее к штрафу в размере 850 гривен.

Горохов на карте Украины
Горохов на карте Украины

Как сообщалось ранее, в Торчине (Волынская область) группа ромов набросилась на ветерана АТО/ООС и избила его. После того, как новость вызвала общественный резонанс, поселковый глава обратился к полиции, СБУ, союзу ветеранов АТО и к "Правому сектору". Провинившиеся ромы после этого попросили извинения у украинского военнослужащего, но скорее всего без вмешательства правоохранителей дело не обойдется.

Теги:
#Кража #Ограбление #Волынская область #Воровство
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