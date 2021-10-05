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Осенние каникулы в украинских школах: когда ученики пойдут на отдых

Автор
Иванка Гамчук
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Совсем скоро школьники пойдут на каникулы
Совсем скоро школьники пойдут на каникулы

В администрациях учебных заведений могут самостоятельно корректировать даты, отведенные ученикам на отдых.

Украинские школьники хоть и учатся только немного больше месяца, однако вскоре их ждут осенние каникулы, которые традиционно рассчитаны на неделю.

В Министерстве образования позволили школам корректировать даты проведения осенних каникул, однако все же порекомендовали сделать их с 25 по 31 октября 2021 года.

Школьная администрация может изменить даты в случае, если нужно скорректировать график обучения. Особенно актуально это в период пандемии, ведь неизвестно, долго ли вообще школьники смогут учиться на очной форме и сколько продлятся их каникулы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако стоит отметить, что отдых для учащихся в любом случае не может быть длиннее 30 дней (без учета каникул и выходных).

Календарь осенних каникул и выходных в октябре
Календарь осенних каникул и выходных в октябре

Перед осенними каникулами школьники будут иметь дополнительный выходной день 14 октября, который отведен на празднование Дня защитников и защитниц Украины. Кроме осенних, ученики будут иметь еще зимние каникулы в первом семестре обучения и весенние и летние во втором.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские школы будут переводить на дистанционное обучение, если 80% работников не будут вакцинированы от коронавируса, пока Украина в "желтой" карантинной зоне. Если же эпидемиологическая ситуация ухудшится, и страна перейдет в "красную зону", то для продолжения работы школ в очном формате будет необходимо, чтобы 100% работников сделали прививки. Однако учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение, даже если весь персонал будет вакцинирован. Это возможно в случае большого количества больных COVID-19 детей.

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#Школы #Осенние каникулы
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