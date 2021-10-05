Появилось новое видео, как капитан напал на подростков в Чернигове и погиб

В интернете обсуждают запись, на которой полицейский нападает на подростков в Чернигове

В сети появилось новое видео конфликта между толпой подростков и правоохранителями в Чернигове, один из которых — капитан Артур Ерохин — в итоге погиб.

Запись с камер наблюдения выложили в Фейсбук-сообществе Police Control Ukraine.

Сообщается, что стычка с подростками произошла в 23:22 — именно это видео, на котором Ерохин в штатском нападает на парней, якобы является хронологически первым. Впрочем, многие убеждены, что конфликт начал не правоохранитель, который в последствии погиб: дескать, Ерохин так отреагировал на избиение сослуживца, которое произошло практически в это же время в "АТБ". Очередность данных записей установит полиция.

"На видео — его (избитого в "АТБ" полицейского — ред.) друг, который пришел разбираться с его обидчиками и сам в итоге пострадал", — пишет интернет-пользователь.

Впрочем, некоторые украинцы убеждены, что хронология событий тут вовсе не важна.

"Какая разница, кто первый начал! Факт, что человек лежит уже на земле, к нему подходят "дети" и добивают", — сетуют в сети.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 октября: компания подростков до смерти избила капитана полиции в Чернигове и отправила в реанимацию его коллегу.

4 октября всем фигурантам избрали меру пресечения в суде: четырем из них грозит от 10 лет лишения свободы, а еще одному — 6 лет заключения.