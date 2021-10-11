Пассажиров выносили через лобовое стекло: на Полтавщине перевернулся автобус, много пострадавших (фото)

Авария чудом обошлась без погибших

Ранним утром 11 октября в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пассажирского автобуса.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Авария случилась во время следования транспорта по трассе Киев – Харьков неподалеку села Вилы, что в Лубенском районе. Всего в автобусе пребывало 24 человека — 22 пассажира и двое водителей.

Причина ДТП не сообщается. Известно лишь то, что автобус Scania в какой-то момент съехал с трассы, что привело к переворачиванию автобуса на бок.

Пассажиров пришлось доставать через лобовое стекло

В результате аварии травмы различной тяжести получили как 56-летний водитель, так и еще десять человек, находящихся в салоне авто. Прибывшим на место происшествия полицейским и медикам приходилось доставать участников ДТП из машины через лобовое стекло.

Некоторым пассажирам медицинская помощь была предоставлена сразу на месте, еще часть врачи забрали на дополнительное обследование в больницу.

Добавим также, что автобус совершал рейс из Луганской области в столицу.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. По факту случившегося может быть открыто производство согласно ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что похожая авария с участием общественного транспорта произошла на днях под Киевом. Маршрутное такси "Киев-Бровары" перевернулась на трассе после столкновения с легковым автомобилем. К слову, виновник ДТП находится в больнице.