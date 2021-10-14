На Одесчине женщина камнем забила 36-летнего мужчину и бросила тело в канал (фото)

Перед смертью мужчина выпивал в компании своей знакомой

В Одесской области женщина камнем убила мужчину, после чего сбросила его тело в канал. Таким образом злоумышленница пыталась скрыть преступление.

Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Трагедия произошла в городе Измаил. Выяснилось, что между 45-летней женщиной и 36-летним мужчиной во время застолья произошла ссора. В какой-то момент хозяйка дома схватила в руки камень и ударил товарища по голове. От полученного удара мужчина скончался на месте, а когда женщина поняла, что произошло, то выбросила тело в канал недалеко от дома.

Покойника в воде обнаружили местные жители, которые и вызвали полицию. Во время осмотра жилья подозреваемой нашли орудие убийства и другие вещественные доказательства.

В случае, если вина женщины будет доказана, то ей грозит до 15 лет лишения свободы по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемую удерживают в СИЗО.

Женщина сбросила труп в канал

Тело мужчины нашли местные жители

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