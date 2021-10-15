Избивали на дороге и выкручивали уши: под суд отправят четверых копов за насилие над украинцами
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Копы избивали людей дубинками при свидетелях в холле райотдела и после нарушений ПДД на дороге
Сотрудники Госбюро расследований разоблачили сразу несколько полицейских в Житомирской, Хмельницкой, Запорожской и Киевской областях, которых подозревают в превышении служебных полномочий.
Как рассказали в ГБР, в Хмельницком они начали расследовать дело об избиении 41-летнего украинца, пострадавшего в райотделе местной полиции. Копа, который вступил в полемику с задержанным за хулиганство мужчиной, подозревают в избиении с помощью резиновой дубинки в холле райотдела. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и различные ушибы.
Тем временем в Запорожье копы безосновательно, как говорят в ГБР, остановили на улице женщину и мужчину, приказали последнему раздеться, а после обыска — били по голове, выкручивали уши и пальцы.
В Житомире патрульный избил водителя авто, которого остановил за нарушение ПДД. А в Киевской области сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, которого также обвинили в избиении водителя.
За "превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием" всем вышеперечисленным полицейским грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Полтавской области двоих мужчин, один из которых действующий полицейский, подозревают в изнасиловании беременной женщины.
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