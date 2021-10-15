Световой аттракцион: мощные лазеры в Запорожье расскажут символическую историю казачества

Зрелище однозначно заинтересует людей, но не вредно ли для колоний местных птиц?

В Запорожье на День казачества начал действовать новый уникальный проект — его непременно оценят местные жители и туристы, внимание которых всеми силами старается привлечь промышленный город. На острове Хортица, где 14 октября президент Украины Владимир Зеленский принимал присягу у курсантов и куда, по незнанию, "пересадил" знаменитый 700-летний дуб, растущий в поселке Верхняя Хортица, отныне будет демонстрироваться масштабное лазерно-проекционное шоу.

Стоит сказать, что сейчас здесь в рамках программы президента Украины "Большая реставрация" проводится реконструкция в Музее истории запорожского казачества, преобразованиям также подвергся рукотворный Курган Единства, где на 40-метровом флагштоке развевается желто-голубой стяг. Теперь на вершину холма ведет дорога, удобная и для маломобильных групп населения.

Именно на устеленном гидрогазоном склоне кургана и можно будет посмотреть необычное кино, созданное с помощью лазерных лучей.

Тестовый показ световой инсталляции провели еще в День независимости Украины, 24 августа, ну а официальный запуск приурочили к "именному" празднику казачества. Дело в том, что именно в эти дни столица казацкого края отмечает День города и традиционно вся неделя накануне Покрова в Запорожье проходит в праздничных мероприятиях. (Ныне, из-за карантинных ограничений концерты и прочие зрелища отменены, и все, что возможно, проводится в онлайн-режиме. Хотя погода располагает к прогулкам и горожан в парках, на украшенных локациях очень много).

По словам Николая Каблуки — руководителя компании Expolight, реализовавшей этот сложный проект, во время шоу используется самый мощный лазер, который когда-либо использовался в Украине, специально изготовленный в Днепре. "Он настолько мощный, что может создавать графический образ даже на небе. Это проект, которым сможет гордиться вся Украина и этот продукт заметят во всем мире".

Контент "светопредставления" базируется на истории Хортицы, как колыбели казацкой славы. Причем разработчики создали как самостоятельное вечернее шоу, так и вариант взаимодействия со зрителями.

Часть светового шоу воспроизводится также на нескольких выступающих на поверхность Днепра скалах близ Днепрогэса. И этот момент всполошил запорожцев, неравнодушных к природе и всему живому. Так, местный фотограф Алексей Толмачёв озаботился судьбой птиц, которые обычно восседают на этих скалистых островках. В посте на своей Фейсбук-страничке он высказал опасение, что такая световая атака, став регулярной, как обещают организаторы, может пагубно отразиться на птичьих колониях.

"За весь вечер вчера я не увидел ни одной птицы на одном из островов во время "шоу", хотя обычно в это время суток их там тысячи" – пишет запорожец. Отозваться и прокомментировать ситуацию он просит профессиональных орнитологов и биологов, представителей природоохранных организаций.

Тревогу Алексея разделили и другие горожане. Многие из них считают, что при разработке проекта консультаций с орнитологами не проводили, а пытались как можно быстрее освоить деньги, выделенные на туристический объект.

"И так экологию засрали + кучи мусора на природе от людей — свиней! Хортица — заповедник!!! Какие лазерные шоу, если они природу убивают!!!"

"Лазеры используют для отпугивания птиц, а люди, которые хоть раз употребили монооксид дигидрогена, умирают".

"Почему не устроить лазерное шоу там, где находится непосредственный участок ответственности "Метинвеста"? Или в городском онкологическом диспансере, где из-за этого дыма забито людьми до сих пор, насколько я слышала, нет стульев в коридорах".

"У меня такое впечатление, что с этими всеми "новациями" и стройками все забыли, что Хортица — не только исторический заповедник, а прежде всего, природный".

Были и такие мнения: "Народ, включите мозги наконец! Чайкам, которые оккупировали эти острова, глубоко пох..р на ваши лучики, т.к. у них там круглый год жратва плавает! Там кроме чаек и бакланов больше нет никого! Утки иногда прилетают! Уникальные, блин, птицы!".

То есть, часть комментаторов не видела никакой опасности в периодической демонстрации светового шоу, считая, что птицам, живущим на территории города, это вреда не нанесет, и они быстро свыкнутся с новыми условиями. А вот прославить Запорожье туристическая новинка может.

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